От авторов тысячи уничтоженных Bayraktar и сотни Bradley: в сети подняли на смех фейк об уничтожении танков Abrams

Российским пропагандистам, которые уже в своих эфирах уничтожили больше танков, чем ВСУ имели на вооружении, "положили" всю украинскую ПВО и начали крушить американские БМП, предложили идею. Чтобы потребители российского "ящика" не отвлекались от патриотического угара, следует заняться "уничтожением" американских танков Abrams Украины.

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Об этом указал известный активист и волонтер Сергей Стерненко. В своем Telegram-канале он опубликовал якобы "сенсацию" из кремлевских источников.

Однако внимательных украинских пользователей нелегко ввести в заблуждение. Многие сразу заметили, в какой неестественной для Донбасса среде расположен сгоревший танк. Впрочем, вброс высмеяли бы, даже если бы пропагандисты использовали фоновый фотошоп: еще ни один из американских танков не успел прибыть на украинскую территорию.

В действительности для дезинформации использовали снимок танка, сгоревшего во время войны в Ираке. По данным Википедии, это фото из Ирака 2003 года. Уничтоженный M1A1 "Абрамс" находится у лагеря федаинов у Джамана Аль Джубури, Ирак, в апреле 2003 года.

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева еще весной заявляла, что "вторая армия мира" уже уничтожила тысячу Bayraktar, а по словам спикера минобороны РФ генерала Конашенкова, оккупанты уже в сентябре начали уничтожать американские Bradley, хотя ни одна машина еще не попала на территорию Украины.

Напомним, что также что после первого "зашквара" Конашенков не устал позориться, выдавая эпичные фейки о войне против Украины. Поздней он на полном серьезе заявил, что военно-космические силы РФ уничтожили "более ста ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что танки Abrams, анонсированные для передачи в Украину накануне, не успеют прибыть на поле боя до новой эскалации, которая возможна весной. Причиной тому является техническая особенность боевых машин, усложняющая доставку в течение ближайших месяцев.

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