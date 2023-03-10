Российские пропагандисты снова похвастались ''уничтожением'' танка Leopard 2 в Украине: не остановил даже летний пейзаж. Фото

Любимой темой для фейков в РосСМИ в последнее время являются танки Leopard, которые нашим военным передают западные партнеры. На этот раз пропагандисты "уничтожили" очередной "Леопард" под Угледаром на Донетчине.

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Они придумали целую историю о том, как оккупант с позывным "Шустрый" из РПГ-7 подбил "новенький натовский танк". Однако в сети достаточно быстро установили, что танк на фото израильский, скорее всего, Merkava.

А солдат, который держит ручной противотанковый гранатомет, на самом деле является военнослужащим вооруженных сил Ливана.

Российские пропагандисты взяли фото с Twitter-аккаунта ливанской армии, заменив шеврон на форме ливанского военного на российский.

На странице есть и видео, которое тоже публиковали пропагандисты – их даже не остановило, что пейзаж совсем не соответствует актуальным погодным условиям на Донбассе.

Российская пропаганда изо всех сил пытается придумать победы для своих оккупационных войск, которые несут потери в Украине. Однако очень часто все идет не по плану и их фейки очень быстро разоблачаются.

Так, ранее оккупанты заявили, что в результате "искусного маневра" захватили первый немецкий танк Leopard 2 в Бахмуте. На самом же деле в РФ опозорились, отфотошопив оригинал фото, появившегося в сети много лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша передала Украине еще 10 танков немецкого производства Leopard 2 в дополнение к четырем, отправленным ранее.

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