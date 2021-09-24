После совещания по стрельбе в Пермском университете покончил с собой начальник регионального СК РФ – СМИ

В Перми 23 сентября нашли мертвым главу следственного управления Следственный комитет России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Подчеркивается, что полковник юстиции совершил самоубийство.

Тело обнаружили в его доме по улице Виноградной, сообщает пропагандистское агентство ТАСС. Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что это случилось в день совещания следкома по атаке на Пермский университет, после чего последовала волна увольнений.

О суициде Сарапульцева написали и ряд других росСМИ. Все ссылаются на источники в разных структурах и органах власти, однако подробности о причинах смерти не раскрываются.

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Известно только, что по факту гибели топ-правоохранителя в Пермском крае в центральном аппарате СК РФ проводится процессуальная проверка. Об этом заявила представитель ведомства Светлана Петренко, передает "Коммерсантъ".

Отмечается, что она же накануне сообщала о приезде 22.09 в Пермь главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Было организовано совещание, на котором пермские следователи докладывали начальнику СКР о ходе расследования массового убийства в Пермском национальном исследовательском университете 20 сентября.

Telegram-канал Baza добавляет, якобы после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

"Сарапульцев же покончил с собой около 15:00 в четверг. Тело обнаружили его коллеги", – уточняется в сообщении.

Что известно о погибшем полковнике

Сарапульцев Сергей Юрьевич родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области (ныне – Пермский край). В 2004-м окончил Пермский государственный университет по специальности "юриспруденция", пишет "Коммерсантъ".

В 1994-2002 гг. служил в органах Федеральной службы налоговой полиции РФ по Пермской области. В последующие годы работал следователем районной прокуратуры в Перми, старшим следователем отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств в этом же ведомстве. До 2007 года там же занимал должность следователя по особо важным делам, затем стал руководителем отдела.

С 2007 по 2009 год – заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. В 2008-м был награжден медалью "Доблесть и отвага".

Руководителем СУ СКР по Пермскому краю был назначен в 2018 году указом главы РФ Владимира Путина.

Отмечается, что 7 сентября этого года глава СКР Александр Бастрыкин на совещании с руководителями региональных подразделений обратил внимание, что в нескольких регионах, в том числе в Пермском крае, неблагополучная ситуация с соблюдением прав участников долевого строительства. Ряд вопросов у него был и к Сергею Сарапульцеву. Тогда в следственном управлении, которое он возглавлял, назначили проверку.

Уже 22 сентября Бастрыкин посетил Пермь после стрельбы в университете. Он поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям.

"Сергей Сарапульцев не был "звездным" следователем. Да и в должности главы пермского СК отработал недолго – всего три года. За это время краевой СК вел три уголовных дела, получивших резонанс на федеральном уровне", – пишет "Новая газета".

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