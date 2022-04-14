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После провокаций оккупантов: в сети сообщили о массовом вылете спецбортов с чиновниками РФ

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
26,2 т.
После провокаций оккупантов: в сети сообщили о массовом вылете спецбортов с чиновниками РФ

В течение дня 14 апреля Министерство обороны Российской Федерации сделало несколько заявлений о якобы нанесенных Украиной ударах по приграничных населенных пунктах России. На это уже отреагировали в Москве: из столицы РФ массово вылетают спецборты, которые обычно перевозят высокопоставленных чиновников.

Также столицу покинули самолеты, которыми пользуется руководство "Газпрома". Об этом, анализируя данные о полетах, сообщают в сети.

"После нескольких заявлений Минубийства рф о якобы ударах со стороны Украины по приграничным городам рашки, из Москвы как тараканы в разные стороны порскнули спецборты, которые обычно перевозят высокопоставленных чиновников. Хм, нам срочно нужен Шерлок!", - пишет Telegram-канал "Труха Харьков".

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Сообщение сопровождается скринами с платформы, с помощью которой в режиме онлайн можно отследить полеты.

Из Москвы улетают спецборты
Из Москвы улетают спецборты
Из Москвы улетают спецборты
Из Москвы улетают спецборты
Из Москвы улетают спецборты

Также известно о том, что столицу государства-агрессора спешно покинули самолеты, используемые топ-менеджментом "Газпрома".

Из Москвы улетели несколько самолетов "Газпрома"
Из Москвы улетели несколько самолетов "Газпрома"
Из Москвы улетели несколько самолетов "Газпрома"

При этом, по данным СМИ и платформы Flightradar, происходит еще нечто странное.

" В то же время вертолёт экстренной скорой помощи вылетел из серой зоны похоже на какую-то секретную территорию (РФ). Неужели дед умер в бункере?", - интересуются в одном из Telegram-каналов.

Зафиксирован полет вертолета экстренной скорой помощи, взлетевший из "серой зоны" РФ
Зафиксирован полет вертолета экстренной скорой помощи, взлетевший из "серой зоны" РФ
Зафиксирован полет вертолета экстренной скорой помощи, взлетевший из "серой зоны" РФ
Зафиксирован полет вертолета экстренной скорой помощи, взлетевший из "серой зоны" РФ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу после обширного инфаркта оказался в реанимации и подключен к приборам. Также задержаны 20 штабных генералов российской армии.