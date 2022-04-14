После провокаций оккупантов: в сети сообщили о массовом вылете спецбортов с чиновниками РФ

В течение дня 14 апреля Министерство обороны Российской Федерации сделало несколько заявлений о якобы нанесенных Украиной ударах по приграничных населенных пунктах России. На это уже отреагировали в Москве: из столицы РФ массово вылетают спецборты, которые обычно перевозят высокопоставленных чиновников.

Также столицу покинули самолеты, которыми пользуется руководство "Газпрома". Об этом, анализируя данные о полетах, сообщают в сети.

"После нескольких заявлений Минубийства рф о якобы ударах со стороны Украины по приграничным городам рашки, из Москвы как тараканы в разные стороны порскнули спецборты, которые обычно перевозят высокопоставленных чиновников. Хм, нам срочно нужен Шерлок!", - пишет Telegram-канал "Труха Харьков".

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Сообщение сопровождается скринами с платформы, с помощью которой в режиме онлайн можно отследить полеты.

Также известно о том, что столицу государства-агрессора спешно покинули самолеты, используемые топ-менеджментом "Газпрома".

При этом, по данным СМИ и платформы Flightradar, происходит еще нечто странное.

" В то же время вертолёт экстренной скорой помощи вылетел из серой зоны похоже на какую-то секретную территорию (РФ). Неужели дед умер в бункере?", - интересуются в одном из Telegram-каналов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу после обширного инфаркта оказался в реанимации и подключен к приборам. Также задержаны 20 штабных генералов российской армии.