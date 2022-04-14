Шойгу в реанимации и подключен к приборам, в России арестованы 20 генералов Минобороны, - Невзлин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с обширным инфарктом доставлен в реанимацию. Он подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.

Также арестованы около 20 российских генералов. Об этом сообщает российско-израильский общественный деятель, бывший совладелец "Юкоса" Леонид Невзлин.

Ссылаясь на собственные источники в Москве, Невзлин отметил, что у Шойгу случился обширный инфаркт, выживет ли министр обороны РФ, не известно.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", - отметил он.

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Также источники Невзлина сообщают о массовых арестах среди высшего военного руководства государства-оккупанта. Задержаны не менее 20 штабных генералов - якобы по обвинению в расхищении средств в армии, что привело к сокрушительному поражению России в войне против Украины.

"Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Тут всё ясно - тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", - сообщил Невзлин.

Под удар гнева Путина попали также бывший вице-премьер правительства Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович и куратор "народных республик", образованных Кремлем на украинском Донбассе Владислав Сурков.

"На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдёт на сделку со следствием - его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же дело, по которому арестованы 20 генералов", - сообщил Невзлин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакеры Anonymous заявили, что проникли в систему видеонаблюдения Кремля, и показали первые кадры.