После 'конфликта' с ФСБ Дуров посетил Россию более 50 раз: что известно

Основатель и владелец Telegram Павел Дуров до ареста во Франции более 50 раз въезжал в Россию, в том числе в Москву и Петербург. Возможно, таких визитов было гораздо больше, потому что в настоящее время есть данные только за период с 2015 по 2021 годы.

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Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории", ссылающееся на утечку базы данных ФСБ за указанный период. Также издание подчеркивает, что ему неизвестно, встречался ли Павел Дуров с властями РФ во время своих возвращений в страну-агрессор.

Как мы уже сообщали, Дуров покинул РФ в 2014 году, из-за того, что власти фактически отжали его соцсеть "ВКонтакте". После этого он неоднократно просил не называть его россиянином. Однако российское гражданство у него осталось.

С тех пор было известно только об одном визите Дурова в РФ. Осенью 2014 г. он приехал на несколько дней, чтобы продать свой дата-центр ICVA Ltd. Однако "Важные истории" утверждают, что Дуров приезжал в Россию не один, а много раз, причем большинство его визитов приходится на 2015-2017 и 2020-2021 годы.

Павел Дуров летал между Питером и городами Европы рейсами "Аэрофлота" и поездами РЖД. Также в Россию из Финляндии неоднократно заезжал и его брат Николай.

Тот факт, что в базе данных пограничной службы ФСБ нет точных дат визита, "может объясняться тем, что человек заезжает в Россию через Беларусь", считают в издании.

Пауза в путешествиях Дурова в РФ, которая началась в 2017 году, издание связывает с принятием законов Яровой, то есть с момента, когда они потребовали от владельцев мессенджеров передавать ФСБ сообщения.

Роскомнадзор в 2020 году "внезапно для всех" прекратил блокировку Telegram в России (хотя "суд не отменял решения о блокировке, а Госдума не принимала законопроектов, позволяющих инициировать разблокировку мессенджера", подчеркивает издание). В этот день Дуров находился в России.

Также издание сообщает, что "сразу после визита в Россию Дуров взял на себя обязательство немедленно вернуть инвесторам 1,193 млрд долларов". Речь идет о деньгах, которые были вовлечены в создание новой криптовалюты.

Уже в июне 2021 года Дуров "прилетел в Питер и жил между Россией, ОАЭ и Европой почти до начала полномасштабной войны в Украине", сообщает издание и добавляет, что именно в этот период началось блокирование "Telegram-бота команды Навального и других оппозиционных ботов".

Как сообщал OBOZ.UA, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем самолете. Против Дурова выдвинуты серьезные обвинения, включая пособничество терроризма, наркоторговли и отмывание денег.

Тем временем в России опасаются, что французские следователи получат доступ к базам данных Telegram.

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