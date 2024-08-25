Имеет украинские корни и отрекся от РФ: чем известен основатель Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции

В аэропорту Франции задержали владельца мессенджера Telegram, миллиардера Павла Дурова. Предварительно его обвиняют в отсутствии какой-либо модерации в Telegram, из-за чего мессенджером пользуются преступники. Соответственно, по мнению французских правоохранителей, Дуров в качестве владельца мессенджера "может быть соучастником" любого преступления, если воры пользовались Telegram.

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Дуров неоднократно рекламировал мессенджер Telegram как "защищенный от слежки спецслужб" и возможности получения нелегального доступа к данным его пользователей. Таким образом, отсутствие модерации мессенджера вернулось к его владельцу задержанием и арестом.

Рядовая новость о рядовом задержании уже повлекла за собой возмущение как в российском, так и украинском сегменте сети. Так кто же такой Павел Валерьевич Дуров, за судьбу которого так переживают люди, разбирался OBOZ.UA.

1984 года рождения, Дуров считается русским программистом. Он действительно родился в русском Ленинграде (его отец доктор филологических наук, а мать преподает в Санкт-Петербургском государственном университете). Однако сам Дуров говорит, что имеет украинские корни.

Дело в том, что родители матери Дурова (до бракосочетания она имела сугубо украинскую фамилию Иваненко) были из Киева. Во время так называемой октябрьской революции они были высланы в Сибирь.

"Со стороны мамы я веду свою родственную линию из Киева. И до сих пор у нас живет много родственников в Украине, много Иваненко. Поэтому война, этот трагический конфликт является личным и для меня, и для Telegram", – рассказывал Дуров.

Павел Валерьевич не только владелец Telegram – он его разработчик. И именно с мессенджером в первую очередь связывают имя Дурова. О том, что именно Дуров когда-то создал сеть ВКонтакте, уже забыли. И оно не удивительно, потому что соцсеть у Дурова "отжала" российская власть (после чего в Украине она была запрещена). Также Дуров создал несколько приложений для студентов и ученых.

В декабре 2013 года силовики РФ требовали от Дурова личные данные организаторов групп Евромайдана, зарегистрированных в "ВКонтакте". Павел Валерьевич отказал эфесбешникам, из-за чего и потерял сеть.

2014 год, год начала русско-украинской войны, для многих стал переломным. Не исключение и Павел Дуров. В этом году уехал из России и заявил, что не собирается возвращаться. А потом попросил вообще не называть его россиянином.

Отказавшись от российского гражданства (хотя фактически он его все еще имеет), получил несколько других. Среди них французское. Но сам себя Дуров называет "гражданином мира" (и вообще любит цитировать Хармса и Хлебникова).

Интересно, что по образованию филолог (Павел учился на кафедре у мамы), также Дуров завершил профессиональную подготовку на факультете военной кафедры по специальности "Пропаганда и психологическая война".

Также интересно, что Дуров разделяет политические пристрастия нашего президента Владимира Зеленского. Оба заявляли, что у имеют сугубо либертарианские взгляды.

Вдобавок к "анархизму-лайт", Дуров также является вегетарианцем. Также он сознательно не принимает алкоголь, не употребляет таблетки и другие продукты фармацевтики, не курит, отказался от кофе, чая и газированных напитков. И – не смотрит телевидение.

А где жил Дуров до ареста, и сколько платил за аренду, как выглядит элитный район миллиардера и прочее по теме, читайте здесь.

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