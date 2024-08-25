'Нельзя допустить': в РФ запаниковали из-за задержания Дурова и возможного доступа следствия к Telegram

В субботу, 24 августа, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Ожидается, что во Франции его будут судить – и это уже спровоцировало настоящую панику в РФ.

Видео дня

Российские власти, военкоры и СМИ в один голос заговорили о несправедливости задержания программиста. Они опасаются того, что французские следователи добьются своего и получат доступ к Telegram.

Как оказалось, популярный мессенджер глубоко вовлечен в управление войсками РФ, в частности теми, которые вторглись в Украину. Чаты в Telegram многие оккупанты используют как основной способ связи.

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

"Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя", – заявил он.

А при отказе Франции освободить Дурова из-под стражи Даванков просит "приложить все усилия" для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ "при его согласии".

РосСМИ тем временем запустили флешмоб в поддержку Дурова #FREEDUROV. Также российские журналисты делают опросы относительно того, является ли Дуров политзаключенным.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Разработчика и владельца мессенджера Telegram, 39-летнего Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Это произошло 24 августа около 20:00 по местному времени.

– Его задержали из-за "отказа сотрудничества с правоохранительными органами". В частности, считается, что инструментарий его мессенджера Telegram используют наркодилеры и другие преступники. Соответственно, "это делает его соучастником торговли наркотиками, детских преступлений и мошенничеств".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!