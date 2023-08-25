Послание Зеленского и гимн Украины: хакеры устроили сюрприз россиянам, сломав вебкамеры. Видео

В День Независимости украинские хакеры устроили массированную атаку в России. Кибер-воины сломали камеры наблюдения во многих российских городах и запустили обращение украинского президента Владимира Зеленского к гражданам РФ. Он объяснял россиянам, как не стать пушечным мясом, и кто их настоящий враг, скрывающийся в Кремле.

Видео дня

В сети обнародовали соответствующее видео. На кадрах видно, как реагировали на слова украинского президента в Таганроге, Челябинске, Ростове, Санкт-Петербурге и Приморском крае (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео демонстрирует, что слушали это обращение в магазинах, медицинских учреждениях, офисах и даже в государственных учреждениях.

"Вместо того, чтобы завершить эту бессмысленную войну, российские власти пытаются отправить на войну новых людей на место погибших. Что их всех ждет? Вы знаете ответ. Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, которую развязали против нас. Потому что мы – на своей земле. На нашей стороне – правда. И с нами весь цивилизованный мир", – раздается голос Зеленского из камер наблюдений.

Украинский президент призвал россиян бороться против мобилизации уже сейчас, на площадях и улицах, если они хотят остаться в живых.

Зеленский объяснил, что Путин, начавший эту войну, не остановится – и за каждой волной мобилизации будет следующая. Потому что сидящий в Кремле тиран не считается с человеческими жертвами. Он сознательно загоняет людей в бедность, зависимость от кредитов, а затем – в могилу. И делает это для удовлетворения своих амбиций и сохранения власти.

"В Украине остаются тысячи тел погибших российских солдат, они просто гниют на полях. Хотите жить – бегите. Сдавайтесь в плен. Выходите на площади и улицы", – призвал Зеленский.

В конце обращения прозвучал гимн Украины.

Интересно, что жители российских городов, которым удалось услышать это обращение Зеленского, не возмущались и не протестовали, услышав сказанное. Они не требовали отключить "провокацию", а молча слушали. Многие записывали на телефон слова Зеленского, чтобы, вероятно, показать другим, а некоторые откровенно радовались услышанному.

В Ростове, Санкт-Петербурге и Таганроге россияне улыбались, услышав украинский гимн, приветливо махали руками в камеру.

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