'Пришло время расплаты': хакеры сломали РосТВ и показали ролик из ВСУ и 'Лебединое озеро'. Видео

В русском Краснодарском крае и Екатеринбурге неизвестные хакеры сломали пропагандистское телевидение. По ТВ показали ролик с Вооруженными силами Украины и балет "Лебединое озеро".

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Об этом сообщают российские пропагандисты. В частности, были сломаны телеканалы "Первый", "СТС", "Звезда", "Вопросы и ответы", "РЕН ТВ" и другие.

По словам очевидцев, после ролика с украинскими защитниками на экране появилась надпись "Пришло время расплаты".

"По ним (телеканалы. – Ред.) также показали угрозу от украинской разведки, а также – фрагменты "Лебединого озера", – отметили пропагандисты.

Напомним, в Курской области (РФ) сломали местное радио, объявив по нему о "завершении "специальной военной операции" против Украины". Это произошло около 9:00 среды, 12 июля.

Ранее также ряд российских сайтов был сломан хакерами. В результате на этих порталах появились баннеры в поддержку контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение апреля сообщество IT ARMY успешно осуществило ряд миссий, нацеленных на препятствование работе цифровой инфраструктуры и услуг организаций в различных отраслях России – страховой и финансовой сферах, развлекательной и культурной, автомобильной и транспортной и других.

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