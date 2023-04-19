'Попытка устрашения': кремлевский пропагандист пожаловался на подарок с намеком на ликвидацию после убийства Татарского

Российские пропагандисты впадают в панику. Они заявили, что на их имена начали поступать посылки с бюстами, похожими на тот, который, начиненный взрывчаткой, презентовали пропагандисту Владлену Татарскому в день его ликвидации.

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Позолоченные бюсты маршала Жукова после ликвидации Татарского получили несколько так называемых российских военкоров и военных экспертов, среди которых – завсегдатай эфиров Владимира Соловьева Константин Сивков. На презент он пожаловался пропагандистам государственного "РИА Новости".

Сивков, которого пропагандисты называют "доктором военных наук", уверяет, что ряд российских военкоров и так называемых экспертов из российского телевидения получили посылки с бюстами. Они визуально напоминают статуэтку, с помощью которой был ликвидирован пропагандист Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский.

"На мой адрес пришло сообщение от СДЭК (компания, предоставляющая услуги по курьерской доставке грузов в РФ, российский аналог "Новой почты". – Ред.) , что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники... Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", — заявил Сивков.

Он также заявил, что похожие бандероли получили другие пропагандисты РФ: "крупный философ, несколько военкоров и военных экспертов".

"Называть их фамилии я пока не могу ввиду тайны следствия. Какие статуэтки послали остальным — не знаю, во всяком случае, мне и еще одному человеку направили маршала Жукова. В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно", — добавил завсегдатай эфиров Соловьева.

Пропагандисты также заявили, что все посылки отправил один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска. Однако это не мешало им рассылку бюстов сразу приписали украинским спецслужбам.

"Сам Сивков считает эту ситуацию попыткой устрашения, которую организовали в СБУ или в Главном разведуправлении украинского Генштаба.Он подчеркнул, что адресатами стали только те деятели, которые поддерживают проведение специальной военной операции и действия власти", – отмечено в сообщении "РИА Новости".

Напомним, пропагандист Владлен Татарский был уничтожен в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Взрывчатку на его творческий вечер принесли в виде статуэтки, изображающей пропагандиста в каске.

По версии российских спецслужб, статуэтку в кафе принесла россиянка Дарья Трепова, на следующий день ее задержали. В случившемся сразу же обвинили Украину, а россияне размечтались о мести и ударах по Киеву.

Впоследствии в ФСБ и вовсе заявили, что в подготовке убийства Татарского был задействован гражданин Украины из Мариуполя, который смог беспрепятственно покинуть РФ.

Взорваного же уголовника из-под Донецка, отбывавшего срок за ограбление банка, впоследствии президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества.