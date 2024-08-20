Небо черное от дыма: в Ростовской области третьи сутки продолжается пожар на нефтебазе после атаки дронов. Фото и видео

В Ростовской области РФ продолжается масштабный пожар на территории нефтебазы, которую атаковали ударными дронами. Небо над городом Пролетарск затянуло густым черным дымом.

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За несколько суток площадь пожара существенно увеличилась. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По состоянию на утро 20 августа площадь пожара в Пролетарске, где горит нефтебаза после атаки беспилотников, составляет 10 тыс. квадратных метров.

Для ликвидации последствия атаки россияне готовятся привлечь авиацию. Сейчас на месте происшествия задействовано более 500 человек.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что во время тушения пожара пострадали 40 человек, 18 из которых были госпитализированы. Также чиновник сообщил, что на территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. При этом в РФ утверждают, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.

Россияне пытаются рассказывать, что атаку БПЛА в ночь на 18 августа якобы отразили, а пожар начался якобы из-за падения обломков дронов.

На снимках со спутника видно, что шлейф от дыма пожара на нефтебазе Пролетарска растянулся на десятки километров. По данным Европейского космического агентства, плотная дымовая могла достигнуть 10 километров. Это зафиксировал спутник Sentinel 2L2A.

Напомним, нефтебазу "ФГКУ "Комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарск Ростовской области России ночью 18 августа поразили дроны ГУР украинского производства. Объект работал на вражеский ВПК и обеспечивал деятельность российских оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа СБУ совместно с ГУР и Силами обороны совершила масштабную атаку на российские аэродромы. Поражены четыре военных аэродрома врага на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что удары по российским аэродромам и НПЗ очень важны для Украины, хотя результат этих обстрелов не приносит мгновенного результата. Однако в стратегическом плане крайне важно сокращать способности России вести войну. Даже удары по небольшим предприятиям приносят оккупантам очень большой вред.

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