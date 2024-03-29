Получил три пулевых ранения: в результате теракта в 'Крокусе' умер полковник спецназа ГРУ, который 'отличился' в Украине

Среди убитых во время нападения боевиков ИГИЛ-К на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье оказался полковник спецназа ГРУ Тимур Мясников. Он получил три пулевых ранения и умер спустя несколько дней в больнице.

Всего за несколько дней до теракта он приехал в Москву из Украины, где принимал участие в агрессивной войне против нашей страны, в краткосрочный "отпуск". Об этом пишут оппозиционные российские СМИ.

Так, о смерти оккупанта из-за полученных в "Крокус Сити Холле" ранений 27 марта сообщили в Telegram-канале выпускников суворовских училищ: Мясников в 1994 году закончил Казанское СВУ.

В комментариях к сообщению уточняют, что он пошел на несостоявшийся концерт группы "Пикник" с семьей. Как водится у россиян, смерти Мясникова приписывают некий "героический" оттенок.

"Тимур был на концерте с семьей. Успел сына и жену оттолкнуть за тумбу, что позволило им спасти жизнь, а сам получил 3 пулевых тяжелых ранения", – отмечено в одном из комментариев.

Эту же версию со "спасением жены и сына" продвигает и глава самарского отделения организации "Офицеры России" Артур Маливинчук. Кроме этого, он добавил несколько "штрихов" к портрету убитого в "Крокусе" Мясникова, который оказался не просто полковником спецназа ГРУ, но и оккупантом со "стажем".

"Тимур Михайлович закончил суворовское военное училище, военный вуз, служил в нашей 3-ей бригаде специального назначения, Генеральном штабе ВС России. Награждён многими боевыми орденами и медалями... Боевой офицер, воевавший в Косово, Таджикистане, последние два года уничтожал националистов на Донбассе. Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в Крокус на концерт...Вот такая офицерская судьба. Беда подстерегла его в столице нашей родины", – отметил глава самарского отделения "Офицеров России".

А издание "Медиазона" отметило, что согласно утечкам из российских баз данных, Мясниковбыл зарегистрирован по служебному адресу Знаменка, 19 в здании генштаба.

Оккупанта, с удовольствием убивавшего украинцев на украинском земле, но схлопотавшего три пули в Москве, похоронят 29 марта.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали сотни.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ-К, там даже показали снятое нападающими видео из "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным упорно пытаются повесить теракт на Украину. Кроме самого "президента" РФ Украину в нападении на "Крокус Сити Холл" обвинили ряд депутатов госдумы, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава совбеза РФ Николай Патрушев и его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер МИД РФ Мария Захарова и другие.

Аналитики ISW объяснили, почему Кремль обвиняет Украину в теракте в "Крокусе". Они также предостерегли, что игнорирование настоящих причин и исполнителей нападения сыграет с Россией злую шутку.

Тем временем в России, объявившей себя главным "денацификатором" на планете и развязавшей полномасштабную войну против Украины под предлогом "поиска и уничтожения нацистов" после теракта начались гонения на мигрантов из Центральной Азии. Людям "неславянской внешности" жгут ларьки, не дают работать, их избивают, оскорбляют и выселяют из квартир.