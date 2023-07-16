"Прикрыли большую зачистку покушениями": что стоит за "гениальной" спецоперацией ФСБ

ФСБ заявила о "героическом предотвращении покушения" на лицо российской пропаганды – главного редактора государственного телеканала RT Маргариту Симоньян, а также телеведущую Ксению Собчак. В подготовке к убийствам спецслужба страны-агрессора обвинила СБУ, которая якобы привлекла для этого "неонацистов". Видео с признанием несостоявшихся убийц, как и всю ситуацию, уже высмеяли даже россияне.

Видео дня

Подробнее о громком деле и для чего это представление было нужно Кремлю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Семь "козлов отпущения"

ФСБ России 15 июля отчиталась о предотвращении покушений на обласканную Кремлем одиозную пропагандистку Маргариту Симоньян и основателя журналистского проекта "Осторожно, Media" Ксению Собчак. По утверждению российской спецслужбы, убийства готовили члены "неонацистской группировки" "Параграф-88", которым Служба безопасности Украины якобы обещала по полтора миллиона рублей за каждое.

Семерых членов группировки, "проводивших разведку" по адресам работы и проживания журналисток, задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. ФСБ утверждает, что у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и "компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".

Симоньян с радостью стала раздавать направо и налево комментарии, а также не преминула напомнить, что такое с ней уже "не впервые". В мае она действительно заявляла о посылке со "взрывчаткой", но там оказалась секс-игрушка – виброшар из Гонконга. Что касается Ксении Собчак, то журналистка сдержанно поблагодарила "причастных", если "всё это правда".

Отреагировали на обвинения Украины уже и в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в покушении на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, поскольку "они ни на что не влияют".

Он добавил, что Симоньян и Собчак также "не играют важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире".

"Они лишены всякого смысла. Все, что они делают, – это рассчитано на их достаточно странные аудитории", – сказал Подоляк, добавив, что для Украины они "абсолютно отсутствующие персонажи".

Постановка – ниже плинтуса

В покушения не поверили и сами россияне. В социальных сетях они высмеивают силовиков и авторов этого "гениального" представления.

Россияне обращают внимание на полное отсутствие логики в заявлении ФСБ.

"То есть спецслужбы реально думали, что 3-4 двадцатилетних зумера с одним калашом могут ликвидировать Симоньян, которая ходит с охраной?" – пишет один россиянин.

Один из фигурантов, видео с которым представила ФСБ, явно читал с экрана текст, написанный силовиками. И россияне четко подметили, что он использовал слэнг правоохранительных органов.

"Сам текст напичкан канцеляризмами: его явно писали сотрудники карательных органов. "Я создал неонацистскую группировку [...] после чего мы акционировали". "Акционировать" в контексте проведения акций любого рода – это внутренний слэнг, появившийся в системе правоохранительных органов: он активно применялся в 90-е в период расцвета уличной активности различных неформальных группировок. Термин не употребляется представителями вне карательной системы и тем более не известен лицу 2005 года рождения. Группировки никогда не называют себя "неонацистскими". Они – "ультраправые". Автор сценария – некомпетентен", – пишет один российский Telegram-канал.

Отдельная песня – футболка, в которой для убедительности сидел на допросе один из задержанных.

"Он, конечно, такую носит на постоянной основе. Совсем неприметная штука в стране, где за демонстрацию символики грозит уголовка", – пишут в комментариях россияне.

А где покушение?

Но и это еще не все. Басманный суд Москвы, конечно же, арестовал семерых фигурантов дела о "покушении". Среди арестованных, по данным "Медиазоны", оказались четверо подростков 2005 и 2006 года рождения. Еще один арестованный был несовершеннолетним на момент "совершения преступления".

Но дело даже не в этом: согласно пресс-службе суда, фигурантов дела обвиняют по статье... о хулиганстве. В решении суда подготовка "покушения" не упоминается.

Арестованные, по версии суда, "в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан".

Для чего этот цирк?

Сейчас в России обсуждают разные версии, для чего ФСБ устроила такую постановку. Среди них – то, что ФСБ, которая в последнее время допустила ряд серьезных провалов, кровь из носу нужна хоть какая-то "победа".

Российский аналитик Анатолий Несмиян так же считает, что "предотвращение покушения" группой "сообщников" – просто находка для спецслужбы.

"Семь человек – это солидно. Это группа. Это вам не какой-то одиночка, так что по группе будет работать много человек, целая бригада, и в конце трудной работы все получат звездочки, премии, продвижение и прочие полезные штуки. Одиночный террорист – это всегда скучно и очень неприбыльно, а вот организованная группа – очень перспективно во всех отношениях", – иронично написал он.

Вторая версия – "передать привет" Симоньян, которая якобы "неблагонадежно себя повела" во время бунта Пригожина. Мол, надо – уберем и тебя.

"Симоньяниха может торжествовать: она теперь "без пяти минут невинная жертва" и о скандале с поддержкой Гарсона (Евгения Пригожина. – Ред.) и ее "миролюбивыми" выступлениями – теперь можно благополучно забыть. Того гляди, очередной орден дадут", – написал бывший "министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков).

Третий вариант, для чего ФСБ устроила такое представление, – отвлечь внимание от "зачистки" генералов в армии России. Ряд высокопоставленных командующих уже отстранены.

И как только что стало известно, генерала Попова, снятого с командования 58-ой армией (находится на Запорожском направлении), "сослали в Сирию".