Симоньян пожаловалась, что ей пришла бандероль со следами взрывчатки: на самом деле в ней нашли вибратор

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась, что на ее имя в офис пришла бандероль со следами взрывчатки. На данный момент вопросом занимается полиция.

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Об этом прокремлевская журналистка написала в своем Telegram. "На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается", – написала вона.

Позже пропагандистка показала содержимое пакета. Как оказалось, внутри был предмет для интимных развлечений.

"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне, так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее", – написала Симоньян.

Напомним: ранее в России устроили истерику из-за "маячков" на машинах оккупантов. Однако пропагандисты, как обычно, преувеличили. Предметы на автомобилях оказались обычными батарейками.

Со своей стороны начальник ГУР Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее отказался подтверждать или опровергать информацию о якобы причастности украинских спецслужб к ликвидации российских пропагандистов. Однако заверил, что мы будем "убивать россиян где угодно в мире до полной победы Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты в России заявили, что на их имена начали поступать посылки с бюстами, похожими на тот, который, начиненный взрывчаткой, представили пропагандисту Владлену Татарскому в день его ликвидации. Позолоченные бюсты маршала Жукова получил, в частности, завсегдатай эфиров Владимира Соловьева Константин Сивков.

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