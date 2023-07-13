"Украина уже создала свой Моссад, а ФСБ охотится на трансгендеров": россиян взбесил новый провал

Федеральная служба безопасности страны-агрессора пачками ловит "диверсантов" и "спонсоров ВСУ". Однако в то, что задержанные действительно несут угрозу нацбезопасности РФ, не верят даже сами россияне. Последние ЧП вывели их истерику на новый уровень.

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Расстреляли у базы ФСБ

Убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" капитана 2 ранга ВС РФ Станислава Ржицкого в глубоком тылу стало холодным душем для военнослужащих оккупационной армии.

"В "профильных", закрытых Telegram-каналах военнослужащие обсуждают, что "руки у Украины длинные" и что теперь опасность грозит не только на фронте. Боятся возмездия. И это несмотря на то, что ГУР отрицает какую-либо причастность к ликвидации Ржицкого", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в одной из украинских спецслужб.

По его словам, "мониторинг сейчас доставляет особое удовольствие". "Во многих сообщениях оккупантов сквозит страх. Они действительно думали, что стоит натянуть балаклаву и/или не светиться в соцсетях – и все, нечего бояться. Но теперь мнение резко изменилось. Пишут: "ОНИ (украинцы. – Ред.) найдут всех", – говорит украинский офицер.

Особо ругают "всесильную" ФСБ. А она, по убеждению россиян, как раз и должна по идее заниматься работой на упреждение. Однако время показало, что это не так. Более того, экс-командира подлодки Ржицкого расстреляли в двух шагах от базы спецназа краснодарской "Альфы" ФСБ. И это стало еще одним унижением для российской спецслужбы.

"Террористом станет каждый"

Тем временем ФСБ пачками ловит в разных регионах России "диверсантов" и "террористов". Заявляя при этом, что все они "работают на Украину".

Например, 13 июля стало известно о задержании нескольких человек в Курской области: их ФСБ уже обвинила в "передаче данных ВСУ". Точное число участников "преступной группы" не называется, однако, по утверждению спецслужбы страны-агрессора, в отношении двух человек уже возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Приготовление к диверсии".

По версии ФСБ, они будто бы сообщали ВСУ о военных объектах и маршрутах проезда военной техники. Эти данные "могли использоваться для диверсионно-террористических актов и высокоточных ударов".

В ФСБ, конечно же, заявили, что они дали "признательные показания". Однако по мнению самих россиян, это не означает ровным счетом ничего.

"После определенных методов допроса признаешься в чем угодно", "Террористом может стать каждый", – пишут обозленные россияне в социальных сетях.

Они считают, что ФСБ сейчас "берет количеством, а не качеством", то есть спецслужба устроила такую "массовую охоту на врагов", чтобы имитировать свою эффективность. Правда, делает это топорно.

Еще больше россиян возмутило и задержание трансгендера из Орловской области, который якобы "переводил деньги ВСУ".

На "захват" этого безобидного "ботана", пишут россияне, зачем-то бросили спецназ ФСБ. Действия силовиков против трансгендера сейчас в РФ не высмеивает только ленивый.

Но вот сторонникам российской агрессии против нашей страны и так называемой "СВО" совсем не до смеха – и они бьют тревогу. "Какой позор!", "Украина уже создала свой Моссад, а ФСБ охотится на трансгендеров", "Показушники!" – пишут сторонники оккупантов. По их мнению, если пойдет такими темпами, то "настоящие украинские диверсанты завтра будут разгуливать по Москве".

Впрочем, ФСБ все эти истерики не особо волнуют: найти "террориста" можно всегда. Ну и, конечно, "нейтрализовать" – чтобы получить очередную звездочку на погонах.

Очередное преступление ФСБшники совершили 4 июля в деревне Кукушки Тюменской области. Недалеко от объекта "Транснефти" они обнаружили мужчину, которого приняли за диверсанта, и застрелили его. Но теперь выяснилось, что это местный таксист. А по словам его девушки, он собирался служить… в российской армии.

Это еще один показательный пример, что ФСБ в первую очередь несет угрозу своим же соотечественникам. И с каждым днем доказательств этому будет больше.