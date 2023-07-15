В России обвинили Украину в подготовке убийства Симоньян и Собчак: у подозреваемых нашли автомат, резиновые дубинки и наручники
В российской ФСБ обвинили Украину в подготовке убийства российской пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. "Федералы" также заявили, что задержали подозреваемых, которые ожидаемо оказались "неонацистами".
У них якобы изъяли автомат Калашникова с патронами, ножи, резиновые дубинки, кастеты и наручники. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", – процитировали заявление ФСБ пропагандисты ТАСС.
Так, в ФСБ РФ заявили, что "неонацистов", якобы готовивших ликвидацию Симоньян и Собчак, задержали в Москве и Рязанской области. Они, уверяют в российской спецслужбе, входят в "неонацистскую группировку "Параграф-88".
Задержанные якобы "осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак". С собой, как положено настоящим киллерам, они прихватили "шевроны и флаги с нацистской символикой", а также "нацистскую литературу".
"В ходе следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения", – пишут пропагандисты.
Не менее прогнозируемым стали и названные в ФСБ "заказчики": в РФ уверяют, что Симоньян и Собчак очень сильно мешали Службе безопасности Украины, которая не поскупилась выделить на их ликвидацию 3 миллиона российских рублей.
"Задержанные рассказали, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", – пишут пропагандисты.
В ФСБ также анонсировали "возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской".
На "сенсационную новость" сразу же отреагировала пропагандистка Симоньян.
"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" – написала пропагандистка спустя считанные минуты после появления новости ТАСС.
Тем временем в возглавляемом Симоньян медиа RT опубликовали "видео допроса" одного из "подозреваемых". На нем москвич 2005 года рождения рассказывает, как он якобы создал "неонацистскую группировку" и привлек в нее несовершеннолетних. Группировка, по словам задержанного, специализировалась на "нападениях на лиц несловянской внешности" – до тех пор, пока на ее организатора не "вышли СБУ".
"Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы. После нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб", – говорит человек на видео.
Чтобы ни у кого точно не осталось сомнений в его "идейных убеждениях", задержанного одели в новую футболку с символикой Waffen-SS – нацистских боевых формирований СС, возникших на основе так называемых "политических частей" и зондеркоманд СС во времена Второй мировой войны. Видимо, именно в такой одежде он отправился забирать оружие для последующего убийства.
Напомним, ранее в России заявили, что ФСБ якобы задержала "диверсанта", который планировал покушение на гауляйтера Крыма. По данным ведомства, речь идет о гражданине России, которого "завербовала СБУ", его "обучали в Украине минно-взрывному делу".
В ФСБ заявили, что мужчина якобы планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.
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