В России обвинили Украину в подготовке убийства Симоньян и Собчак: у подозреваемых нашли автомат, резиновые дубинки и наручники

В российской ФСБ обвинили Украину в подготовке убийства российской пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. "Федералы" также заявили, что задержали подозреваемых, которые ожидаемо оказались "неонацистами".

Видео дня

У них якобы изъяли автомат Калашникова с патронами, ножи, резиновые дубинки, кастеты и наручники. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", – процитировали заявление ФСБ пропагандисты ТАСС.

Так, в ФСБ РФ заявили, что "неонацистов", якобы готовивших ликвидацию Симоньян и Собчак, задержали в Москве и Рязанской области. Они, уверяют в российской спецслужбе, входят в "неонацистскую группировку "Параграф-88".

Задержанные якобы "осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак". С собой, как положено настоящим киллерам, они прихватили "шевроны и флаги с нацистской символикой", а также "нацистскую литературу".

"В ходе следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения", – пишут пропагандисты.

Не менее прогнозируемым стали и названные в ФСБ "заказчики": в РФ уверяют, что Симоньян и Собчак очень сильно мешали Службе безопасности Украины, которая не поскупилась выделить на их ликвидацию 3 миллиона российских рублей.

"Задержанные рассказали, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", – пишут пропагандисты.

В ФСБ также анонсировали "возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской".

На "сенсационную новость" сразу же отреагировала пропагандистка Симоньян.

"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" – написала пропагандистка спустя считанные минуты после появления новости ТАСС.

Тем временем в возглавляемом Симоньян медиа RT опубликовали "видео допроса" одного из "подозреваемых". На нем москвич 2005 года рождения рассказывает, как он якобы создал "неонацистскую группировку" и привлек в нее несовершеннолетних. Группировка, по словам задержанного, специализировалась на "нападениях на лиц несловянской внешности" – до тех пор, пока на ее организатора не "вышли СБУ".

"Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы. После нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб", – говорит человек на видео.

Чтобы ни у кого точно не осталось сомнений в его "идейных убеждениях", задержанного одели в новую футболку с символикой Waffen-SS – нацистских боевых формирований СС, возникших на основе так называемых "политических частей" и зондеркоманд СС во времена Второй мировой войны. Видимо, именно в такой одежде он отправился забирать оружие для последующего убийства.

Напомним, ранее в России заявили, что ФСБ якобы задержала "диверсанта", который планировал покушение на гауляйтера Крыма. По данным ведомства, речь идет о гражданине России, которого "завербовала СБУ", его "обучали в Украине минно-взрывному делу".

В ФСБ заявили, что мужчина якобы планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.