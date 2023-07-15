'Они же ни на что не влияют': у Зеленского прокомментировали 'покушение' на Симоньян и Собчак

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал так называемые "покушения" на российских пропагандисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Он отметил, что они "ни на что не влияют", намекнув, что Украине все равно на их судьбу.

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Об этом Подоляк сделал в эфире всеукраинского телемарафона. "Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они совершенно точно ни на что не влияют", – сказал он.

Подоляк уточнил, что ни Симоньян, ни Собчак "не играют важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире".

"Они лишены никакого смысла. Все, что они делают – это рассчитано на их достаточно странные аудитории. Для нас – это абсолютно отсутствующие персонажи", – констатировал он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что ликвидация Симоньян и Собчак для Украины не будет иметь никаких последствий.

"Оно не будет влиять ни на какие процессы. Информационно на внешних рынках также на это будут смотреть с иронией", – резюмировал он.

Напомним, в российской ФСБ обвинили Украину в подготовке убийства российской пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. "Федералы" также заявили, что задержали подозреваемых, которые предсказуемо оказались "неонацистами".

В РФ уверяют, что Симоньян и Собчак очень мешали Службе безопасности Украины. Уж так, что Служба вроде бы не поскупилась выделить на их ликвидацию 3 миллиона российских рублей.

Ранее в России заявили, что ФСБ якобы задержала "диверсанта", который планировал покушать на гауляйтера Крыма. По данным ведомства, речь идет о гражданине России, которого "завербовала СБУ", его "обучали в Украине минно-взрывному делу".

В ФСБ заявили, что мужчина якобы планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.