Яременко – о предателях Украины в Крыму: Поклонскую в России считают "второсортной"

В России не уважают предателей Украины. В частности, бывшего прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую там считают "второсортной".

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. По его словам, к таким людям у страны-агрессора также нет доверия.

"Многие украинцы, которые в свое время предали Украину, не понимают, что в российской ментальности они навсегда останутся предателями. Даже те, кто сегодня продолжает руководить Крымом или сидит в Государственной думе, как эта "госпожа" Поклонская. Она – предательница, и она является второсортной в России. К ней там никто и никогда не будет относиться так, как к россиянину", – сказал Яременко.

По его словам, в РФ понимают, что нельзя доверять человеку, который предал. Он отметил, что пока там предателей используют, но со временем уберут.

Также заместитель министра рассказал, что по оценкам в Крым перевезено не менее 300 тыс. человек, а с оккупированных территорий пытаются вытеснить нелояльных к ним граждан.

"Они сами понимают, что вопрос Крыма не закрыт и рано или поздно его нужно будет решать. И когда это произойдет, они хотят апеллировать, мол, у нас здесь живет русское население, которое хочет оставаться в составе Российской Федерации", – отметил Яременко.

Он добавил, что лояльных к власти тоже разбрасывают по всей России. Предателей Украины, в частности, переселяют на Дальний Восток.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква пообещал, что Украина не будет насильно депортировать россиян из Крыма после возвращения полуострова.