Поклонскую могут отправить работать на островное государство: в сети шутят

Депутат нелегитимной Госдумы России, "экс-прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская может стать послом России в островном государстве Кабо-Верде возле берегов Африки. Ее кандидатуру могут одобрить уже в скором времени.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, документы для Поклонской уже готовы. Отмечается, что поведение политика не устраивает российскую власть, и ее не намерены видеть в Госдуме следующего созыва.

Издание отмечает, что в Кремле с Поклонской проводили беседу относительно ее дальнейшей работы и она сама выбрала дипломатическую миссию.

Поясним, что послов в РФ назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Также кандидатуру посла выносят на рассмотрение профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.

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Кабо-Верде – островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Население страны около 560 тысяч человек.

В соцсетях уже начали шутить по поводу возможной работы Поклонской. Пользователи сети называли ее "отработанным материалом", а должность посла "путевкой на курорт".

"Что значит "Да я на посла и не училась, я там и не знаю ничего"? Катаюсь по полу, смеясь", "Что так уже и в Роисии всех зае**ла?", "На стажировку отправляют", "Ну а что? Чем не Крым?", "С глаз долой, из сердца вон", "Не работа, а мечта", "Далекий посыл, а то, понимаешь, не все ей нравилось в Думе. Теперь об этом думать не придется", "Вот теперь Россию зауважают в мире", – смеялись в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершили расследование по уголовному производству в отношении восьми бывших топ-чиновников АР Крым, а материалы – передали стороне обвинения. Среди фигурантов Наталья Поклонская.