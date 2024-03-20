Три из четырех дронов упали на территорию военного аэродрома: всплыли новые детали атаки на Энгельс

В ночь на 20 марта в России заявили об атаке дронов на Энгельс Саратовской области. По официальной версии, атака совершалась с помощью четырех беспилотников, все они якобы были сбиты.

Однако позже появилась информация, что три из четырех БпЛА упали на территорию аэродрома "Энгельс", где базируется стратегическая авиация РФ – бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС. Об этом пишет российское издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

Издание отметило, что атака 4 БпЛА на Энгельс была произведена в 05:36 утра (04:36 по киевскому времени. Именно это время указано на видео с камер наблюдения, фиксировавших мощные взрывы.

Источники в украинской разведке утверждают, что атака была проведена в рамках "плановой работы" ГУР. Пока известно, что дроны до определенной цели долетели, последствия прилетов уточняются.

А вот в России заявили, что все дроны якобы были сбиты. Сначала об этом заявил местный губернатор Роман Бусаргин.

"Над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", — сообщил он.

Правда, о "сбитии" дронов Бусаргин отрапортовал в 04:22 по киевскому времени – еще до того, когда, судя по таймерам камер наблюдения, Энгельс содрогался от взрывов.

Позже об очередном "успехе" российской ПВО "отчитались" и в минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской (1 БпЛА) и Саратовской (4 БпЛА) областей", – выдали там.

Но, судя по данным источников ASTRA, есть нюанс.

"Как сообщают источники, 3 из 4 сбитых беспилотников упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 1". Пострадавших нет. О повреждениях неизвестно", – пишет ASTRA.

Новость дополняется.