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Поднялся "гриб" огня и дыма: момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани попал на видео

Марина Погорилко
Новости России
1 минута
17,7 т.
Поднялся 'гриб' огня и дыма: момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани попал на видео

Момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани утром 13 марта попал на видео. Сразу раздался мощный взрыв, поднялся гриб огня и дыма над местом прилета.

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы. Люди за кадром обсуждали то, что "эффективная" российская ПВО не смогла сбить БПЛА, хотя работала по нему, а взрывная волна была "хорошая".

По информации росСМИ, всего 3 БПЛА были задействованы в атаке на предприятие.

Поднялся "гриб" огня и дыма: момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани попал на видео
Поднялся "гриб" огня и дыма: момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани попал на видео
Поднялся "гриб" огня и дыма: момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани попал на видео

Напомним, атака на Рязань произошла на рассвете 13 марта. Город потрясло не менее трех взрывов. После этого со стороны местного нефтеперерабатывающего завода повалил черный дым.

Было громко в России и прошлой ночью. Десятки беспилотников и ракет нанесли серьезный ущерб крупному нефтеперерабатывающему заводу. После атаки НПЗ "ЛУКойл" в российском Кстове приостановил свою работу.

Кроме того, дроны ударили по нефтебазам в Орле и Нижегородской области. Там загорелись сильные пожары, также было громко в Белгородской, Курской, Тульской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 8 марта в Волгоградской области РФ неизвестные дроны атаковали территорию арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань. Однако минобороны РФ по традиции отчиталось об "успешной работе" противовоздушной обороны.

– 10 марта дрон атаковал нефтебазу в Курске. В городе включили сирену, на место прилета прибыли оперативные службы по тушению пожара.

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