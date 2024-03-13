Поднялся 'гриб' огня и дыма: момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани попал на видео

Момент удара дрона по нефтезаводу в Рязани утром 13 марта попал на видео. Сразу раздался мощный взрыв, поднялся гриб огня и дыма над местом прилета.

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы. Люди за кадром обсуждали то, что "эффективная" российская ПВО не смогла сбить БПЛА, хотя работала по нему, а взрывная волна была "хорошая".

По информации росСМИ, всего 3 БПЛА были задействованы в атаке на предприятие.

Напомним, атака на Рязань произошла на рассвете 13 марта. Город потрясло не менее трех взрывов. После этого со стороны местного нефтеперерабатывающего завода повалил черный дым.

Было громко в России и прошлой ночью. Десятки беспилотников и ракет нанесли серьезный ущерб крупному нефтеперерабатывающему заводу. После атаки НПЗ "ЛУКойл" в российском Кстове приостановил свою работу.

Кроме того, дроны ударили по нефтебазам в Орле и Нижегородской области. Там загорелись сильные пожары, также было громко в Белгородской, Курской, Тульской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 8 марта в Волгоградской области РФ неизвестные дроны атаковали территорию арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань. Однако минобороны РФ по традиции отчиталось об "успешной работе" противовоздушной обороны.

– 10 марта дрон атаковал нефтебазу в Курске. В городе включили сирену, на место прилета прибыли оперативные службы по тушению пожара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!