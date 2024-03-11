В Волгоградской области был атакован арсенал со снарядами: всплыли подробности

В ночь на 8 марта в Волгоградской области РФ неизвестные дроны атаковали территорию арсенала с боеприпасами в посёлке Котлубань. По предварительным данным, объект поразили два БПЛА.

Примечательно, что минобороны РФ по традиции отчиталось об "успешной работе" противовоздушной обороны. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

В террористическом ведомстве заявили, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью якобы были сбиты 15 беспилотников. Но в сети сообщили, что два дрона атаковали территорию воинской части 57229/51 в посёлке Котлубань.

Согласно открытым данным, в этой населенном пункте расположен крупный арсенал комплексного хранения боеприпасов. Речь идет, в частности, об арсенале главного ракетного артиллерийского управления минобороны РФ.

Глава Котлубанского сельского поселения Игорь Давиденко рассказал, что после взрывов воинская часть якобы функционирует в штатном режиме. Также чиновник заявил, что эвакуация местных жителей не проводилась, а жилые постройки не пострадали.

В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на территории одной из воинских частей возле поселка Котлубань "произошло возгорание". Чиновник выдал, что пожар оперативно локализовали и потушили. О причинах взрывов губернатор не рассказал.

Напомним, в российском Курске утром 10 марта дрон атаковал нефтебазу. В городе включили сирену, на место прилета прибыли оперативные службы для тушения пожара.

Ранее сообщалось, что 9 марта на территории страны-агрессора РФ раздавались взрывы. Неспокойно было в Таганроге Ростовской области, а также в Курске – эти города атаковали неизвестные БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в России днем 6 марта заявили о новой "бавовне". Мощный взрыв прогремел в районе нефтехранилища возле Воронежа.

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