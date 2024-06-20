Поднялся черный дым: появилось спутниковое фото последствий атаки на нефтебазу в Тамбовской области

В Тамбовской области РФ после ночной атаки беспилотников продолжает гореть нефтеперерабатывающий завод. Уже несколько часов подряд над селом Платоновка, где расположен НПЗ, поднимается огромный столб черного дыма.

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Стоит отметить, что на территории завод расположено 22 резервуара для топлива. Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".

Спутниковый снимок портала Planet.com свидетельствует о том, что по состоянию на утро 20 июня в населенном пункте продолжает гореть как минимум один из крупных резервуаров для топлива. Также на фото видно несколько машин МЧС, которые, вероятно, пытаются справится с пожаром.

Согласно данным из открытых источников, на Платоновской нефтеперерабатывающем заводе расположено 22 вертикальных резервуара общей номинальной ёмкостью 9100 кубометров. Для хранения задействовано 14 резервуаров под дизельное топливо и 8 резервуаров под бензин. Собственный железнодорожный путь необщего пользования с железнодорожной эстакадой дает возможность одновременно сливать 6 цистерн на НПЗ.

Собственные информированные источники OBOZ.UA сообщили, что атака на нефтебазы в Тамбовской области и Адыгее была операцией Службы безопасности Украины. Спецназовцы поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". В результате атаки дронов на обоих объектах начались пожары. Па пораженных объектах россияне перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды оккупационной армии РФ.

Напомним, ночью 20 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ. В результате удара на объекте возник сильный пожар. В России жалуются, что как минимум три украинских дрона-камикадзе нанесли удары по НПЗ.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 20 июня снова пожаловались на атаку неизвестных БПЛА. Взрывы слышали в Краснодарском крае – там якобы есть прилет по Афипскому НПЗ. Также громко было в населенном пункте Энем в республике Адыгея.

Как сообщал OBOZ.UA, в Азове, Ростовская область РФ, уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе, которую прошлой ночью атаковали дроны,. Местные жители сообщают, что пламя из-за сильного ветра перекинулось на другие резервуары.

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