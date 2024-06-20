Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области, вспыхнул пожар. Фото и видео

Ночью 20 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ. В результате удара на объекте возник сильный пожар.

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В России жалуются, что как минимум три украинских дрона-камикадзе нанесли удары по НПЗ. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Под удар беспилотников попала Платоновская нефтебаза в Тамбовской области. В результате атаки начался пожар. Экстренные службы пытаются ликвидировать возгорание.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров выдал, что на территории НПЗ "произошло возгорание резервуара, предположительно, после атаки беспилотника". Также чиновник рассказал, что в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки беспилотника, "который взорвался в воздухе".

"Сегодня утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. Пострадавших нет", – заявил чиновник.

Согласно данным из открытых источников, на Платоновской нефтеперерабатывающем заводе расположено 22 вертикальных резервуара общей номинальной ёмкостью 9100 кубометров. Для хранения задействовано 14 резервуаров под дизельное топливо и 8 резервуаров под бензин. Собственный железнодорожный путь необщего пользования с железнодорожной эстакадой дает возможность одновременно сливать 6 цистерн на НПЗ.

Напомним, в России в ночь на 20 июня снова пожаловались на атаку неизвестных БПЛА. Взрывы слышали в Краснодарском крае – там якобы есть прилет по Афипскому НПЗ. Также громко было в населенном пункте Энем в республике Адыгея.

Как сообщал OBOZ.UA, в Азове, Ростовская область РФ, уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе, которую прошлой ночью атаковали дроны,. Местные жители сообщают, что пламя из-за сильного ветра перекинулось на другие резервуары.

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