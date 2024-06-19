Нефтебаза в российском Азове горит уже вторые сутки после атаки БПЛА. Видео

В Азове, Ростовская область РФ, уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе, которую прошлой ночью атаковали дроны, как считается, из Украины. Местные жители сообщают, что пламя из-за сильного ветра перекинулось на другие резервуары.

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Соответствующее видео обнародуют ростовские паблики. Жители Ростова жалуются на дым, которого, по их словам, "меньше не становится", хотя Азов довольно далеко от Ростова.

Ранее были показаны спутниковые снимки последствий удара по базе. Они были сделаны днем 18 июня, и на них видно, что, по крайней мере, четыре из шести резервуаров еще не охвачены огнем.

Нефтебаза, которую атаковали БПЛА, принадлежит предприятию "Азовпродукт". Через этот российский терминал проходит до 60 тыс тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 июня жители Ростовской области всю ночь жаловались на взрывы и заявляли о прилете по нефтебазе. На фото и видео с места попаданий в Азове был виден сильный пожар.

Впоследствии источники OBOZ.UA рассказали, что дроны СБУ атаковали нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт" на территории страны-агрессора, где в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом. "Бавовна" привела к ряду мощных пожаров на объектах РФ.

В минобороны РФ не комментировали прилет. В МЧС РФ еще утром заявляли, что тушение резервуара продолжаетсяна площади 3200 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли 200 пожарных и 49 единиц техники.

В общей сложности беспилотники Службы безопасности совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

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