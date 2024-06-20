В России заявили о новой атаке БПЛА: пишут о пожаре на Афипском НПЗ. Фото и видео

В России в ночь на 20 июня снова пожаловались на атаку неизвестных БПЛА. Взрывы слышали в Краснодарском крае – там якобы есть прилет по Афипскому НПЗ. Также громко было в населенном пункте Энем в республике Адыгея.

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Как пишут российские пропагандистские каналы, жители поселков Афипский и Энем слышали взрывы, после которых начался пожар. Официальной информации от властей страны-агрессора пока нет.

По данным пропагандистского канала Baza, атака на Афипский НПЗ началась около 2:30 ночи по местному времени. СМИ утверждает, что дроны были "подавлены и сбиты", однако обломки одного из них "врезались в цистерну, после чего начался пожар".

Издание Astra пишет, что в Эдеме после атаки БПЛА якобы начался пожар на нефтебазе. Там расположена нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". Афипский НПЗ находится в 8 километрах от Энема.

Позже в Оперативном штабе Краснодарского края заявили, что атаке якобы подвергся город Славянск-на-Кубани. В сообщении утверждается, что "беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен". По предварительной информации, есть погибший.

Там также заявили, что информация о пожаре на Афипском НПЗ "не является достоверной".

Отметим, что "Афипский НПЗ" входит в группу "Сафмар". Его мощность по переработке нефти составляет около 6,25 миллиона тонн в год. Расстояние от НПЗ до ближайшей подконтрольной Украине территории составляет более 360 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Азове, Ростовская область РФ, уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе, которую прошлой ночью атаковали дроны,. Местные жители сообщают, что пламя из-за сильного ветра перекинулось на другие резервуары.

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