Подальше от фронта: Шойгу вдруг 'проинспектировал' флот на Новой Земле

Министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу неожиданно "проинспектировал" отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Чиновник отправился подальше от горячего фронта в Украине и проверил, как организована служебная деятельность на Новой Земле – архипелаге, расположенном в Северном Ледовитом океане.

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Соответствующее видео было опубликовано российскими пропагандистскими СМИ. На кадрах видно, что руководитель террористического ведомства ознакомился с работой таких "важных" объектов как детский сад, бассейн и спортзал (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Напомним, 4 августа в РФ заявили о визите Шойгу на передовой командный пункт группировки "Центр" в зоне военной операции по Украине. Там глава террористического ведомства отметил необходимость "нанесения эффективного предупредительного огневого поражения противника во время его выбивания с удерживаемых позиций".

Россияне в ответ на хвастовство минобороны РФ лишь разразились возмущением, мол такой министр – "мечта противника" – армию развалил и устраивает показуху. Некоторые даже усомнились, что Шойгу вообще был на передовой.

Ранее Шойгу заверил диктатора Путина, что до конца июня сформирует "резервную армию" новый армейский корпус. Для продления войны против Украины он также пообещал укрепить ключевые соединения Западного военного округа (ЗВО) в рамках запланированной реструктуризации ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW сообщили, что Шойгу попытался оправдать восстановление Московского и Ленинградского военных округов тем, что они необходимы для противодействия "агрессии Запада". Он в очередной раз выставил НАТО и поддержку Украины как экзистенциальную угрозу для РФ.

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