В России заявили о визите Шойгу в зону боевых действий и показали видео

В России заявили, что их министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой командный пункт группировки "Центр" в зоне военной операции в Украине. Глава террористического ведомства заявил о необходимости "нанесения эффективного предупредительного огневого поражения противника при его выбивании с удерживаемых позиций".

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Минобороны РФ опубликовало соответствующее видео. Также отмечается, что чиновник заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба и поблагодарил за "успешное наступление на Краснолиманском направлении" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кроме того, в зоне "СВО" оккупанты показали Шойгу якобы подбитую и захваченную шведскую боевую машину пехоты CV-90.

Напомним, ранее пропагандисты похвастались визитом на передовую в Запорожской области начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Среди граждан РФ такая новость вызвала возмущение и сарказм.

Одни россияне писали в комментариях, что Герасимов занимается лишь хорошими постановками, пока российская столица подвергается атакам беспилотников, другие считают, что начальник Генштаба мог проверить разве что, выбриты ли солдаты, и посмотреть журналы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля Шойгу побывал с визитом в КНДР, назвав ее "важным партнером", связанным с РФ общей границей и "богатой историей сотрудничества". Он заявил о желании Москвы усилить оборонное взаимодействие с Пхеньяном.