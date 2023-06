В ISW объяснили, что стоит за заявлениями Шойгу о 'резервной армии' и какой план РФ уже провалился

Министр обороны России Сергей Шойгу накануне отчитался диктатору Путину о том, что к концу июня сформирует "резервную армию", новый армейский корпус. Для продолжения войны против Украины он также пообещал укрепить ключевые соединения Западного военного округа (ЗВО) в рамках намеченной реструктуризации ВС РФ.

Однако аналитики убеждены, что российское МО вряд ли полностью формализует свои так называемые добровольческие формирования к установленному крайнему сроку 1 июля. На провал части кремлевского плана указали в американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, накануне Шойгу отчитался главе РФ о формировании резервов для неназванного армейского корпуса и неуказанной "резервной армии". По его словам, будет добавлено еще пять полков к 1-й и 20-й общевойсковым армиям РФ, которые входят в состав ЗВО. Российский министр отметил, якобы по состоянию на 22 июня эти пять полков "укомплектованы и оснащены уже на 60%".

В ISW подчеркнули, что его заявление, вероятно, подтверждает предыдущие сообщения о том, что российское военное командование формирует 25-ю общевойсковую армию из новобранцев с Дальнего Востока, а также набирает силы для 40-й армии в составе Южного военного округа (ЮВО).

Упомянутая же Шойгу 20-я общевойсковая армия ныне базируется на северо-восточной границе Украины, а 1-я танковая армия до февраля 2022 года считалась самой качественной в РФ. По мнению аналитиков, это делает оба военные соединения логичными первыми получателями новых полков.

Считается, что российское минобороны стремится смягчить проблему формирования сил, по крайней мере частично, с помощью добровольческих формирований. Шойгу утверждал, что в стране уже набрали 114 000 военнослужащих по контракту и 52 000 добровольцев, отметив, что 1336 человек ежедневно подписывают контракты с МО и так Россия "может формировать полк каждые 24 часа".

"Это утверждение не следует понимать буквально, поскольку в российских полках обычно насчитывается более 2000 человек личного состава. Шойгу добавил, что Россия не направляет добровольцев, потому что "нет острой необходимости" в развертывании этих сил на поле боя. Мы же ранее наблюдали, как жители Дальнего Востока получали сообщения с приглашением мужчин присоединиться к 25-й армии, и это указывает на то, что МО РФ стремится напрямую набирать добровольцев для укомплектования своих формирований", – пояснили в ISW.

Там добавили, что 10 июня Шойгу также приказал российским добровольческим формированиям подписать военные контракты с минобороны до 1 июля. А это тоже официально предоставит ведомству дополнительные силы для проведения широкомасштабной военной реформы в РФ. Однако, говорят эксперты, предыдущая попытка страны-агрессора сформировать добровольческий 3-й армейский корпус летом 2022 года не привела к созданию боеспособной группировки.

"Минобороны России вряд ли полностью формализует российские добровольческие формирования к установленному 1 июля крайнему сроку", – считают в ISW.

Только накануне в российском оборонном ведомстве заявили, якобы четыре дополнительных добровольческих формирования уже подписали контракты с ним, а в общем более 20 формирований сделали это с тех пор, как МО РФ "начало усилия по подписанию контрактов всеми добровольцами". Около десяти дней назад в российском минобороны утверждали, что у них уже действуют более 40 добровольческих формирований.

"Минобороны может номинально подписать контракты со всеми добровольческими формированиями до 1 июля, но степень фактических связей с командованием неясна. Его усилия по формализации сил направлены на централизацию контроля над российским нерегулярным военным персоналом и поставками в ответ на контрнаступление Украины, а также на ограничение влияния фигур, не входящих в минобороны", – предположили в ISW.

Отмечается, что пока непонятно, почему значительная часть добровольческих формирований или частных военных компаний до сих пор не подписала контракты с МО РФ. Хотя критика главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным того, что подчинение МО может отрицательно сказаться на командовании и управлении в нерегулярных формированиях, способна отражать широко распространенные опасения среди этих нерегулярных российских сил.

"Подписание контрактов является первым этапом формализации добровольческих формирований, и неясно, сможет ли МО быстро или вообще установить практический и эффективный контроль после того, как эти формирования де-юре подчинятся ему, и масштаб реализации будет варьироваться между подразделениями", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская госдума приняла закон, которым разрешила лицам с судимостью служить в армии РФ по контракту. Такое же "право" получили ограниченно пригодные к военной службе россияне.

В то же время страна-агрессор задумала отправлять курсантов военных вузов на временно оккупированные территории на юге и востоке Украины. Перед этим они вроде бы пройдут подготовку на границе.

