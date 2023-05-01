Под Санкт-Петербургом взорвали ЛЭП, на еще одной нашли взрывчатку: в РФ жалуются на атаку

В России заявили о подрыве линии электропередач вблизи Санкт-Петербурга. На еще одном аналогичном объекте обнаружен неизвестный предмет, вероятно, взрывное устройство.

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Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пишут РосСМИ. Россияне уже обвинили в происходящем украинцев.

Чиновник уточнил, что взрыв произошел ночью на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Он заверил, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено – сеть переключили подстанцией в автоматическом режиме.

Взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры, которые работали на месте, сняли и разминировали заряд с взрывателем, ликвидировав угрозу. На данный момент проверяются другие ЛЭП.

Россияне в комментариях быстро "нашли" виновных в своих бедах, обвинив в подрыве ЛЭП украинцев.

"Откуда в Питере столько хо*лов?", "Пора начинать расстреливать диверсантов", "Хо*лы шалунишки", "По ходу, скоро Кремль подорвут вместе с его содержимым, а оно в ответ: это мы ещё не начинали", – нервничали граждане РФ.

Напомним: в ночь на 30 апреля в Брянской области РФ заявили об обстреле с погибшими и пострадавшими. В поселке Суземка были разрушены дома, начался пожар. В произошедшем поспешили обвинить ВСУ.

Заявляют, что один жилой дом был разрушен полностью. Еще два получили частичные разрушения. Местные жители также писали в сети о взрывах в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– "бавовна" посетила Санкт-Петербург также 26 апреля. Россияне рассказывали, что от звука взрыва в домах тряслись окна и стены. Эпицентром взрыва стал конноспортивный клуб "Ковбой" в Павловске, где обломками была повреждена крыша дома;

– 27 апреля взрывы раздались вблизи аэропорта в Санкт-Петербурге. Ударная волна была довольно ощутимой – затряслись здания.

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