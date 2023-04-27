Дрожали окна в домах: всплыли детали мощной 'бавовны' под Санкт-Петербургом. Видео

В российском Санкт-Петербурге вчера, 26 апреля, местные сообщают о новом "бавовне". Так, примерно в 23 часов вечера жители Пушкинского района услышали мощный взрыв.

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Об этом сообщают в российских Telegram каналах. Россияне рассказывают, что от звука взрыва в домах тряслись окна и стены.

На место происшествия ночью прибыли полиция, Росгвардия и МЧС, однако найти место и источник взрыва им не удалось, поскольку в городе ничего не горело, дыма также не было видно. Однако, как выяснилось впоследствии, эпицентром взрыва стал конноспортивный клуб Ковбой в Павловске, где обломками была повреждена крыша дома. Относительно этих событий в полиции области не публикуют никакой информации.

Однако, как сообщают российские Telegram-каналы, предположительно ночью район атаковали дронами. Целью на самом деле мог быть военный аэродром Пушкин, который расположен рядом с 20-м авиаремонтным заводом. Там, в частности, ремонтируют военные самолеты, участвующие в войне против Украины.

Напомним, в оккупированных Ровеньках в Луганской области произошла мощная "бавовна" на нефтебазе. Взрив в оккупированный с 2014 года шахтерский городок у границы с РФ доставил беспилотник.

Ранее сообщалось, что новая "бавовна" в Мелитополе вызвала панику у оккупантов. Взрывы раздались в месте, где была сосредоточена техника и личный состав русских захватчиков.