'Бавовнятко' добралось до Санкт-Петербурга? Местные жители слышали взрывы на территории военного аэродрома. Видео

В России в Санкт-Петербурге в ночь на 27 апреля случилась громкая "бавовна". Звуки взрывов раздались вблизи аэропорта.

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Об этом сообщили российские паблики и опубликовали соответствующие видео.

Отмечается, что звук, подобный взрыву, жители слышали в районе военного аэродрома Пушкин.

Очевидцы пишут, что "бавовну" слышали в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе Ленинградской области, а также в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах города. Говорят, что ударная волна была довольно ощутимой – затряслись здания.

"У меня мама в садоводстве "Славяночка" находится, там у них дома трясло. В Гуммоласарах у подруги окно открылось. Мы думаем, что это, вероятнее всего, аэродром пушкинский военный", – рассказала одна из очевидцев.

В соцсетях пишут, что звук был слышен также в Павловском районе.

"Все выбежали на улицу смотреть", – отметил один из местных жителей.

Официальной информации пока нет, о причинах взрыва также не сообщалось.

На записях камер открытого горения нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем в четверг, 26 апреля, "бавовна" произошла в Севастополе. Взрыв был слышен в центре и на севере города.