Под Ростовом бушует масштабный полевой пожар, который никто не тушит. Фото и видео

В Ростовской области РФ не прекращаются пожары – еще несколько бушует на поле вблизи Ростова. Из-за этого плотный смог накрыл западную часть города.

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Местные СМИ сообщают, что несколько пожаров зафиксировано в Донском природном парке, который занимает значительную часть устья Дона. Они видны со спутника.

Очевидцы говорят, что трава горит уже сутки и вечером 23 августа разгорелась с новой силой.

В сети отмечают, что тушить эти полевые пожары некому. Это связывают с тем, что все доступные МЧСники задействованы на тушении нефтебазы в Пролетарске Ростовской области.

СМИ пишут, что смог от горящей нефтебазы уже дошел до Ростова, Новочеркасска и Шахт. Из-за ветра шлейф черного дыма от пожара в Пролетарске растянулся почти на 100 километров.

А 23 августа россияне пожаловались, что "ВСУ снова атаковали" этот объект в Пролетарске. Но этого явно было мало и позже в пятницу в городе вспыхнул второй пожар за неделю – кто-то поджег камыш.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины ударили по "Комбинату Кавказ" в Ростовской области в ночь на 18 августа. Тогда было зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на базе.

– Российские пожарные не смогли ликвидировать огонь. На место ЧП выехали священники РПЦ из Волгодонской епархии, которые провели молебен и чтение акафиста неподалеку, но там и дальше продолжали взрываться цистерны. За шесть дней небо над Пролетарском затянуло густым черным дымом, местные жаловались на кашель.

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