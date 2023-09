Под 'прицелом' Путин: в ISW объяснили, что стоит за заявлением Гиркина о планах баллотироваться в президенты России

Находящийся в заключении российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и его соратники, могли проводить бесполезные политические маневры, направленные на объединение в последовательную и значимую политическую оппозиционную группу. Поэтому он даже из СИЗО стал заявлять, что намерен баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году.

В первую очередь экс-главарь "ДНР" использовал такое заявление, чтобы повторить свою давнюю критику российского диктатора Владимира Путина. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что теоретическая "кампания" Гиркина практически не окажет никакого влияния и не должна рассматриваться как прямая политическая угроза Кремлю. Он всего лишь раскритиковал Путина за то, что тот был неэффективным военным лидером, не смог сместить неумелых высокопоставленных чиновников, а также поставил богатых миллиардеров и давних друзей выше потребностей России.

Все это – давняя риторическая точка зрения террориста, поэтому его слова о президентстве не являются серьезной заявкой (и Кремль не допустит этого), а, скорее, попыткой привлечь внимание к своему тюремному заключению, его давней критике в адрес Путина, и попыткой сформировать собственное политическое движение.

Член возглавляемого Гиркином клуба "Злые патриоты" Кирилл Федоров, заявил, что его заявление стало неожиданностью, а клуб ранее принял решение не участвовать Стрелкову или другим членам в предстоящем избирательном цикле после ареста первого, и не обсуждал возможность баллотироваться ему на пост президента во время недавней встречи.

Сторонники террориста 30 августа объявили о создании "Российского стрелковского движения" и единогласно избрали Гиркина его главой. Это одно из многих недавних политических заявлений, вероятно, направленных на предотвращение раскола движения без руководства Стрелкова и голос, чтобы скрепить движение.

Его заявление о президентстве вызвало ограниченную реакцию в российском ультранационалистическом информационном пространстве, которая в основном была сосредоточена вокруг замешательства, саркастической поддержки и критики предполагаемой президентской заявки из-за текущей политической ситуации Гиркина и всей России.

"Предыдущие заявления о создании политических движений со стороны соратников Гиркина не вызвали какой-либо существенной реакции, и "Злые патриоты", вероятно, отчаянно пытаются сохранить актуальность и сплоченность с заключенным Гиркином", – пояснили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской суд Москвы 29 августа признал законным заключение под стражу Игоря Гиркина – экс-главаря созданной РФ на украинском Донбассе квазиреспублики "ДНР". За решеткой он пробудет по меньшей мере до 18 сентября.

