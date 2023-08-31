'Считаю себя более компетентным, чем Путин': террорист Гиркин заявил, что хочет стать президентом РФ

Экс-главарь "ДНР" и международный террорист Игорь Гиркин, находящийся под стражей в СИЗО "Лефортово", решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Он считает, что имеет ряд преимуществ перед нынешним главой страны-агрессора, диктаром Владимиром Путиным.

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Их Гиркин подробно обрисовал в собственном Telegram. В первую очередь террорист отметил, что он более компетентен в военном деле, чем глава Кремля.

"Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент, и совершенно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего как положено по Конституции РФ", – заявил военный преступник.

Далее он указал на то, что Путина многие годы "водили за нос" американские и европейские лидеры, поскольку политик якобы очень доверчив.

"Я, наоборот, не верил никогда им ни на грош", – заметил террорист.

Также Гиркин считает Путина "слишком добрым", поскольку тот не уволил ни одного министра, хотя после начала "СВО" оказалось, что Россия к войне не готова.

"Я же совсем не так добр, что могу доказать на практике", – добавил он.

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