Под прицелом была не только железная дорога: стало известно, сколько диверсий произошло в РФ и оккупированном Крыму с начала года

С начала нынешнего года на территории РФ и во временном оккупированном Крыму произошло как минимум 57 попыток диверсий. Под прицелом были железная дорога, объекты Минобороны России и энергетические объекты.

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Об этом сообщает российское издание "Верстка". Издание учитывало только состоявшиеся попытки уничтожения государственных объектов.

Чаще всего в 2023 году диверсанты поджигали релейные шкафы на железных дорогах – таки случаев было зафиксировано 36. Вторые по популярности – поджоги военкоматов, их было 9. После этого идут повреждения железнодорожных путей, подрывы газопровода, поджоги полицейских машин, зданий ФСБ, складов Росгвардии и центров сбора гуманитарной помощи для российских оккупантов.

С начала года диверсии совершались в 25 российских регионах и Крыму. Больше всего их произошло в Подмосковье – девять, пять – в Новосибирской области, по четыре в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Напомним, в России заявили о подрыве линии электропередач вблизи Санкт-Петербурга. На еще одном аналогичном объекте обнаружен неизвестный предмет, вероятно, взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля в Брянской области РФ заявили об обстреле с погибшими и пострадавшими. В поселке Суземка были разрушены дома, начался пожар. В произошедшем поспешили обвинить ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля взрывы раздались вблизи аэропорта в Санкт-Петербурге. Ударная волна была довольно ощутимой – затряслись здания.

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