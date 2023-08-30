"Это что, теперь уже нас бомбят?!" Россия столкнулась с самой мощной атакой БПЛА по военным объектам – что будет дальше

В ночь на 30 августа, впервые с начала полномасштабной войны, одновременно с украинцами не спали сразу несколько регионов РФ: Псковская, Брянская, Калужская, Орловская, Рязанская, Тульская и Московская области. Россияне прочувствовали на себе всю "прелесть" ночных ударов беспилотников и были в ярости от утверждений МО РФ об "эффективной работе" родной ПВО и о том, что "атака успешно отражена". Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого были уничтожены сразу несколько бортов.

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Разрушительная атака

Феерия началась с атаки беспилотников по военному аэродрому "Кресты" в Пскове. Мощные взрывы и стрельба вызвали в городе панику, в российских пабликах даже появились сообщения "о работе вражеских ДРГ".

По разным данным, аэродром оккупантов одновременно атаковали от 13 до 25 беспилотников.

На удивление быстро государственное информагентство РФ ТАСС сообщило, что "по данным экстренных служб, повреждены четыре ИЛ-76". Впоследствии появилось подтверждение поражения воздушных судов – видео с полыхающими бортами. Вот только источники утверждают, что сгорело минимум шесть ИЛов.

Эти борты, говорят источники, в том числе занимались доставкой заключенных в ЧВК "Вагнер" и "Шторм Z" для участия в войне против Украины.

Также ночью был атакован гарнизон в поселке Череха (Псковский район), где находится пункт постоянной дислокации 76-й дивизии ВДВ (известна еще как "псковская десантная дивизия"). Было ярко и в поселке Промежицы – там стоит 2-я отдельная бригада специального назначения (спецназ ГРУ). Кстати, именно тут ранее служил Дмитрий Уткин ("Девятый", "Вагнер"), который погиб несколько дней назад вместе с Пригожиным.

Эта атака дронов на аэродром в Пскове стала одним из самых разрушительных ударов в глубоком тылу оккупантов с начала полномасштабной войны и не на шутку взбудоражила россиян. Они оставляли множество комментариев в социальных сетях: "Добро пожаловать в 24 февраля", "Это что, теперь уже нас бомбят?!" и тому подобные.

А пропагандисты страны-агрессора задействовали свои "турецкие источники" и "турецких экспертов", которые стали распространять фейк, что инцидент на аэродроме в Пскове будто бы стал следствием проникновения БПЛА из Эстонии.

Военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко считает, что этим нарративом россияне пытаются оправдать полную недееспособность своей ПВО.

"Ведь если они обвинят в этом налете, например, Украину, то что же это получается? Группа БПЛА свободно преодолела 700 км воздушного пространства России и уничтожила самолеты стоимостью сотни миллионов долларов на важном военном объекте? Кроме того, нарратив с обвинением Эстонии позволит этот удар замять – мол, это так НАТО нас провоцирует, но не поддадимся на провокацию!" – говорит Коваленко.

Помимо Псковской области, было ярко и в других регионах РФ. Сразу в нескольких областях закрыли небо и остановили работу аэропортов, в том числе и в Москве.

Мощные взрывы были зафиксированы и в Брянске, где было успешно атаковано предприятие российской оборонки – завод микроэлектроники "Кремний ЭЛ". Еще в августе 2022 года он был внесен в санкционный список министерства финансов США – из-за вторжения России в Украину (подробнее об атаках 30 августа можно почитать тут).

"В эти игры можно играть вдвоем"

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин в комментарии OBOZREVATEL отметил, что до начала широкомасштабного вторжения в Украину в российской военной концепции основными средствами нанесения ударов вглубь территории считалось ракетное вооружение разного типа. Однако запасы ракет начали быстро истощаться, относительно эффективности их применения также возникали вопросы, а восполнение запасов ракет стало довольно проблематичным из-за нехватки комплектующих.

Тут агрессору пришел на помощь братский диктаторский режим Ирана, поставивший более тысячи дронов-камикадзе. "Шахеды" также способны атаковать объекты на больших расстояниях, но при этом отличаются простотой конструкции и дешевизной.

"По информации разведок, сейчас на территории РФ разворачивается производство аналогов этих БПЛА под названием "Герань". Но, как оказалось, в эти игры можно играть вдвоем. Оккупанты столкнулись с такими же проблемами противодействия БПЛА, как и мы с появлением в нашем небе "теГераней", – говорит Карин.

Наиболее остро, по его мнению, в России относятся к атакам на "столичный регион": "Участившиеся атаки неизвестных беспилотников на Москву приводят к панике у местных жителей, остановке аэропортов и вскрывают огромную проблему с защитой воздушного пространства столицы немытой. Естественно, власть и российские средства массовой дезинформации подают проблему в выгодном для себя ракурсе, однако вопрос эффективности работы ПВО, все сообщения о "подавлении РЭБ" и "сбитиях" ставятся под сомнения в соцсетях и экспертной среде. И это естественно, поскольку сложно объяснить, каким образом пока что небольшое количество БПЛА регулярно пролетает через эшелонированную систему ПВО до центра Москвы".

Он также убежден, что в ближайшее время агрессору придется решать эту проблему – усиливая столицу системами ПВО, при этом оголяя фронт или другие территории РФ.

"В этой ситуации множество военных объектов на территории РФ оказываются под угрозой ударов, даже несмотря на их отдаленность от границы. Это как раз и есть то, что называют перенесением войны на территорию России, и она может дойти до регулярного обмена ударами БПЛА, успех которых будет зависеть от того, кто научится лучше обходить вражескую ПВО", – говорит Юрий Карин.

По его мнению, сейчас многое зависит от способности украинских предприятий наладить производство большого количества ударных БПЛА, которые компенсируют нам нехватку дальнобойных ракет.

В любом случае ясно одно: бессонных ночей у россиян в ближайшее время точно станет больше.