Почувствовали 'СВО' на себе: у России появились свои внутренне перемещенные лица. Видео

Жители страны-террориста России все чаще испытывают последствия войны, которую начал Кремль против Украины. Теперь у РФ появились свои внутренне перемещенные лица.

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Ими стали жители российского Шебекино Белгородской области, которые жалуются на то, что ее город подвергается обстрелам. Как живут эвакуированные из Шебекино, россияне показали российские пропагандисты. (чтобы посмотреть видео, досскролльте страницу до конца).

Так, шебековцы жалуются, что им пришлось все покинуть и уехать. Они живут на аренах и в спортзалах, и даже не имеют возможности узнать, уцелел ли их дом. А уезжали жители РФ, ежедневно атакующей мирные украинские города, якобы под обстрелами.

Напомним, что бойцы легиона "Свобода России" недавно призвали руководителей "контртеррористической операции" в Белгородской области прекратить бомбардировку своих приграничных территорий. Они отметили, что из-за этого страдают обычные россияне, их дома, объекты критической инфраструктуры, заводы, предприятия.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Шебекино 7 июня снова раздавались взрывы. Российские власти заявили об обстреле города с РСЗО "Град". После прилетов над промзоной поднялся огромный столб черного дыма. Загорелся лакокрасочный завод, который оккупанты используют в своих целях.

– В Главном управлении разведки МО Украины 7 июня констатировали, что на территории российской Белгородской области продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки. Поэтому наша страна готова рассмотреть обращение об эвакуации из этого региона РФ.

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