'Боевые действия продолжаются': Украина готова рассмотреть обращение об эвакуации из Белгородщины – ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины констатировали, что на территории Белгородской области РФ продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки. Поэтому наша страна готова рассмотреть обращение об эвакуации из Белгородской области.

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По словам представителя ГУР Андрея Юсова, граждане РФ из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" с оружием в руках восстали против преступного путинской власти, поэтому местному населению может понадобиться эвакуация. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, несколько населенных пунктов в Белгородской области оккупационные российские власти фактически оставили без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль. Юсов отметил, что армия РФ использует привычную для себя тактику нанесение ударов из артиллерии и РСЗО по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местным жителям.

Представитель ГУР объяснил, что бойцы РДК и Легиона "Свобода России" фактически выполняют функцию вооруженной самообороны на территории Белгородщины, где они защищают собственных соотечественников от преступного кремлевского режима. Юсов подчеркнул, что Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращение об эвакуации гражданских из Белгородщины, если такие просьбы будут поступать.

Напомним, бойцы легиона "Свобода России" призвали руководителей "контртеррористической операции" в Белгородской области РФ прекратить бомбардировку своих приграничных с Украиной территорий. Они отметили, что из-за этого страдают обычные россияне, их дома, объекты критической инфраструктуры, заводы, предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– партизаны показали, как российские войска обстреливают территорию Белгородской области, пытаясь нанести удар по добровольцам легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса. Путинские вояки просто поливают огнем населенные пункты, несмотря на гражданское население;

– войска России в Белгородской области вблизи села Новая Таволжанка уничтожили машину "Рено" с гражданскими, приняв их за бойцов легиона. В результате погибли по меньшей мере два человека.

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