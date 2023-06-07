В российском Шебекино новая "бавовна": в небо поднялся столб дыма. Видео

В городе Шебекино (Белгородская область РФ) 7 июня прогремели взрывы. Российские власти заявили об обстреле из РСЗО "Град". После прилетов в небо над промзоной поднялся огромный столб черного дыма.

Видео дня

Это может говорить о том, что "бавовна" была удачной и попала куда надо. Видео с дымом над Шебекино публиковали местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территории города днем в среду, 7 июня, были прилеты. Он утверждает, что более 40 снарядов РСЗО попали на территорию промзоны. "Есть возгорание", – пришлось признать чиновнику-пропагандисту.

Помимо этого, еще 20 снарядов "прилетели в различные части города", написал Гладков в своем Telegram-канале.

На одном из объектов после прилетов начался сильный пожар. Предварительно, это лакокрасочный завод, который оккупанты используют в своих целях. Совсем недавно там уже происходила "бавовна".

Один из пропагандистских Telegram-каналов города предупредил, что в воздухе в Шебекино едкий дым.

"Лучше закройте окна, постарайтесь меньше находиться на улице!" – предупредили местных жителей.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки МО Украины 7 июня констатировали, что на территории российской Белгородской области продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки. Поэтому наша страна готова рассмотреть обращение об эвакуации из этого региона РФ.

– Напомним, что бойцы легиона "Свобода России" недавно призвали руководителей "контртеррористической операции" в Белгородской области прекратить бомбардировку своих приграничных территорий. Они отметили, что из-за этого страдают обычные россияне, их дома, объекты критической инфраструктуры, заводы, предприятия.

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