'От ваших действий страдают простые россияне': бойцы легиона 'Свобода России' призвали армию РФ прекратить обстрелы Белгородщины. Фото

Бойцы легиона "Свобода России" призвали руководителей "контртеррористической операции" в Белгородской области РФ прекратить бомбардировку своих приграничных с Украиной территорий. Они отметили, что из-за этого страдают обычные россияне, их дома, объекты критической инфраструктуры, заводы, предприятия.

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Об этом говорится в обращении добровольцев, опубликованном на их Telegram-канале. Они подчеркнули, что мирные жители области не заслужили быть убитыми своими же братьями.

"Мы призываем вас прекратить боевые вылеты, авиационные удары, бомбардировки, артиллерийские обстрелы и ракетные удары приграничных с Украиной территорий! От ваших действий страдают простые русские люди", – говорится в обращении.

"Хватит! Оставьте Шебекино и область в покое! Это уже освобожденная территория Свободной России, и МЫ – россияне, теперь здесь наведем порядок, а главное покажем, каким должно быть настоящее государство Россия. Россия будущего, где хочется жить, а не выживать!" – подчеркнули добровольцы.

Также они обратились к жителям Шебекино и всей Белгородской области, заверив, что делают все для того, чтобы этот ужас закончился.

"Нам дороги вы и ваши судьбы. Вы наши – россияне. Мы не желаем вам зла. Оставайтесь в безопасности. По тревоге – сразу пройдите в укрытие. Берегите себя и близких. Совсем скоро вы сможете вернуться в свои дома, а те, которые были разрушены во время этой освободительной операции – будут отстроены!" – заверили бойцы легиона.

Напомним: армия РФ планирует уничтожить из артиллерии свой же город Шебекино в Белгородской области вместе с жителями, устроив ловушку для добровольцев из легиона "Свобода России" и РДК.

Если кремлевский диктатор Владимир Путин все же пойдет на такое, это будет очередным доказательством того, что он готов для достижения собственных целей убивать своих же граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– партизаны показали, как российские войска обстреливают территорию Белгородской области, пытаясь нанести удар по добровольцам легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса. Путинские вояки просто поливают огнем населенные пункты, несмотря на гражданское население;

– войска России в Белгородской области вблизи села Новая Таволжанка уничтожили машину "Рено" с гражданскими, приняв их за бойцов легиона. В результате погибли по меньшей мере два человека.

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