'Пляжи Ирана и КНДР ждут вас': Соловьев предложил 'альтернативу' вместо Европы для российских пропагандистов. Видео

Российские пропагандисты на шоу рупора Кремля Владимира Соловьева принялись жаловаться на то, как "тяжело" жить без отдыха в Париже и на Лазурном берегу. Соловьев в свою очередь предложил альтернативу – "курорты" Ирана и Северной Кореи.

Соответствующий разговор прозвучал в эфире пропагандистского канала "Россия 1" вечером 17 марта. "Очень тяжело жить, не будучи раз в год в Париже, раз в год на Лазурном берегу... Да и нам тяжело, но мы крепимся", – заявил один из "гостей" шоу, профессор МГУ Виталий Третьяков.

На это Соловьев предложил свой вариант отдыха – пляжи подсанкционных Ирана и Северной Кореи.

"Можно пойти моим путем. Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас! Потому что все остальные страны уже ввели против меня санкции", – с горькой ухмылкой сказал он.

Третьяков поддержал эту идею и заявил, что Ираном якобы "зря бросаются", поскольку там "лучшее красное вино".

Отметим, ранее журналисты нашли у Соловьева элитную недвижимость в Италии – несколько вилл, в том числе возле озера Комо. Часть записана на мать пропагандиста Ирину Соловьеву. Стоимость недвижимости фонд погибшего оппозиционера Алексея Навального оценивал в 17 млн долларов.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Италия арестовала имущество Соловьева, сейчас он не может попасть на территорию ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Соловьев принялся угрожать Италии из-за военной помощи Украине. Он заявил, что несмотря на "любовь" к этой стране, РФ якобы ей "ничего не простит".

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