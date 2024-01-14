Поскольку приходится постоянно просматривать различные вражеские источники, то уже давно устоялись критерии их отбора, и в общем, достаточно одного абзаца текста или одной минуты речи для того, чтобы определить целесообразность продолжения изучения этого материала. Подавляющее большинство таких источников уходили в "отбой" или в раздел "психиатрия", чтобы никогда более на это не наступать. Оставшееся же подвергается препарированию не столько по сути содержательной части, сколько по характеру и динамике изменения тональности этих источников. Именно это, а не содержание, представляет академический интерес.

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И вот именно с приходом в страну лаптей аномальных морозов, был замечен существенный крен в сторону общего пессимизма. Не, они не перестали ненавидеть весь окружающий мир и нас – первую очередь, у них не пропало желание грабить, насиловать и убивать всех, до кого они могут дотянуться так, чтобы их за это не наказали. Как раз с этим там – все в порядке. Даже сидя в своей обледеневшей халупе, они сохраняют свой исконный набор скреп и все эти живодерские фантазии они по прежнему считают "стремлением к лучшему".

Но в этих источниках теперь все большая доля пессимизма затмевает им радость от того, что они опять обстреляли Харьков или Запорожье. Ведь изначально они надеялись на то, что обстрелы приведут к разрушениям гражданской инфраструктуры в Украине, а это приведет к вымерзанию мирного населения. И вот именно морозы, накрывшие лаптей, теперь приводят их к самым неприятным размышлениям.

Те, кто помоложе, пишут: "Как же так, они (мы) не замерзают, а мы замерзаем? Но у них (у нас) же даже Газпрома нет! Как такое может быть?" Ну а люди со стажем вспоминают слова бывшего главы правительства Черномырдина: "Хотели как лучше (заморозить Украину), а получилось как всегда (заморозили себя". Ну а те, кто оказался свидетелем каких-то действительно масштабных пожаров, которые сейчас катятся по их федерации, апокалиптично отмечают: "Все, что не замерзло – горит".

Все это дает фон пессимизму и по поводу остальных явлений, в том числе, и по поводу войны. И опять же, у них нет сомнений в том, что войну с Украиной и желательно еще с кем-то, надо вести еще более интенсивно, только с двумя непременными условиями. Первое – чтобы их не зацепили за холку и не притащили в военкомат. Пускай, мол, воюют "чурки, абреки, черномазые" и все остальные, но не они сами. Себе они отвели роль фан-группы прутина и массовки, поддерживающей войну и наблюдающей за нею по телевизору.

Именно потому пессимизм именно этой прослойки стада выглядит более практично, в том плане, что мол, мы за эффективную и победоносную войну, а не за это вот все. Так что их пессимизм выглядит вот так:

И действительно, уж сколько гимнов и кантат было спето командующему ВДВ генералу Теплинскому, которого ставили в противовес дубовому Герасимову. Они-то представляли себе, что дуэт Шойгу-Герасимов специально саботируют, чтобы вот такие самородки как Теплинский не победили и не сместили их с теплых мест. И вот оказалось, что генерал Теплинский не только не смог "проявить" свой полководческий талант и выкинуть что-то эдакое, со своими десантниками, но у него не получилось даже ликвидировать плацдарм ВСУ под Крынками. Причем, в драке за этот клочек земли, он положил уже столько кадровых и мобиков, что очень скоро Пригожин с его зэками покажется игроком в шашки.

Причем, тут важно то, что сами лапти наделили генерала какими-то фантастическими способностями и сами назвали его самым одаренным генералом всей их армии. Но вот оказалось, что Теплинский – такой же убогий и кровавый ублюдок, как и Герасмов. Он не смог показать ровно ничего такого, что его отличало бы от других генералов. Более того, уже встречаются комментарии в его адрес более ядовитого свойства, мол, единственным действительным военным достижением Теплинского является фактическая сдача Херсона и правобережного плацдарма на Днепре.

И в самом деле, более позорной ситуации для этого генерала сложно даже придумать.Он имел не просто плацдарм на правом берегу, но и такую же эшелонированную оборону вокруг Херсона и Снигуривки, как и та, что выстроена в районе Токмака. Причем, пригороды Херсона заливались бетоном намного раньше, чем на левом берегу. И вот все это было отдано практически без боя именно на этих рубежах. А случилось это потому, что именно Теплинский отдал своим десантникам приказ на отход, в след за которыми бежали и остальные силы противника. Так что пока робкие обвинения в том, что это и был его "подвиг", имеют под собой все основания.

В то же время наши морпехи ничего этого не имели и, форсировав Днепр, высадились на занятый противником берег. Они отбили плацдарм и закрепились на нем средствами, переправленными с правого берега, а значит – мизером. Тем не менее, небольшая горстка наших военных держит плацдарм уже более трех месяцев, а Теплинский, с его десантниками, густо испортили воздух и смылись с правого берега, хотя они еще имели коммуникации даже по плотине Каховской ГЭС. Сравнивая то, что сделал Теплинский, и что делают наши морпехи, генерал имеет жалкий вид и это – гордость лаптей, лучший из лучших.

Ну а кроме того, их паблики подпитывают пессимизмом жители приграничных с Украиной населенных пунктов, особенно – Белгорода. Там идет сплошное уныние и отчаяние. Ведь они мирно и счастливо любовались тем, как летят самолеты бомбить Харьков и ракеты – с той же целью. Они всегда были "за" проведение таких мероприятий и даже компотом не давились, когда слышали, как что-то очередное полетело на юг, теперь их раздирает вопрос "А нас-то за что?", а чуть восточнее, из Шебекино, слышна перекличка: "А тем более – нас за что?"

И что самое неприятное, до них начинает доходить, что вот это все не какая-то чудовищная ошибка или совершенно невероятная случайность, а что война пришла на их землю и уже не уйдет до ее окончания. И потому там возникает пессимизм вот такого свойства:

Тихая, ленивая жизнь, в которой хватало и хлеба, и зрелищ, превратилась во что-то, на что они никак не соглашались. И тут следует напомнить, что Белгород является одной из нескольких локаций, где Газпром осуществлял расселение своих пенсионеров. На Крайнем севере пенсионерам делать нечего, а потому – после достижения пенсионного возраста сотрудники переселялись в эти локации, где они получали жилье по очень льготной ипотечной программе. И вот они теперь все это наблюдают с мыслью о том, что их сытая и спокойная старость вот прямо сейчас превращается в хлам. Как же тут не возникнуть пессимизму?

Но это – частные проявления одной главной проблемы, которая прямо сейчас является источником пессимизма для большинства лаптей, а именно – почему они замерзают и почему их дома превращаются в ледники как снаружи, так и изнутри? В разных городах на этот вопрос даются разные ответы. Например – лопнула труба магистрали теплоснабжения, идущей от местной ТЭЦ. Когда начинают выяснять, почему она лопнула, местные власти разводят руками и отвечают вопросом на вопрос: "А что же вы хотели? Трубе больше полувека!" В другом месте поясняют, что надо менять оборудование на котлах или что-то подобное. В общем, детальные ответы имеют самую различную форму, но их объединяет одно. Когда ставится второй вопрос в стиле: "Ну и почему же вы это все не меняли, если знали, что оно старое?", то общий ответ является аналогом дорожного знака "дорога ведет в тупик".

Конечно, чиновники могли бы пояснить, что купить новое оборудование или просто – датчики и автоматику к нему, можно в странах, которые уже являются врагами. Вернее, правительство их назвало вражескими и даже составило соответствующие списки врагов. Но в таком случае, этот ответ чреват боком, поскольку он прямо выходит на то, почему же эти враги образовались в таком количестве и в таком нужном месте, а потому ответ куда более обтекаемых: "Денег нет, но вы – держитесь!", в том плане, что именно на эти нужды деньги не выделялись. И ответ этот очень правильный, поскольку по своей форме он не предполагает дальнейшей дискуссии, мол, нет денег и все тут. И если лапоть начнет развивать этот дискурс, то это уже его личные проблемы.

А тот – холкой чует, что если начнет задавать вопросы вслух, то собственный язык может завести остальные части тела в места не столь отдаленные, которые тоже перестали топить, чтобы та треть зэков, которых не отправили на фронт, самостоятельно вылезла из ледяных нор и наконец – изъявила желание. Потому лапоть хоть и имеет вопросы, но озвучивать их не станет. А вопросы очень нехорошие, например, если вы трубите, что санкции вам ни по чем и что вы все повышаете, расширяете и углубляете, то деньги все же должны быть или где они делись? И вот такое спросить уже очень рискованно, поскольку половина бюджетных расходов уже закрыта грифом "секретно", а раз так, то ты пытаешься получит секретные данные и потому "пятерка" у тебя на лбу загорится мгновенно, если не десятка.

Да сам вопрос – риторический. Все же понятно, куда идет бабло – на карманы братве и на войну. Оно ведь как получается, у лаптей наверняка имеется присказка, подобная нашей "що мале, що старе" в том плане, что дети и выжившие из ума старики могут вытворять вещи, которые не имеют ничего рационального. И если у детей все это идет через игры, которые помогают ребенку плавно адаптироваться к внешнему миру, то у выживающих из ума стариков эти самые игры помогают им адаптироваться к земле. Наверное, у каждого имеется собственный пример того, как тело человека сильно пережило его психику. Так это когда кто-то простой, а если он оказался у руля страны?

И вот прутина попердолило на игры в солдатиков. Это дети игрались в оловянных солдатиков, а такой дед не станет играться именно оловянными. Тем более, что простые солдатики не требуют отливки, раскраски или чего-то подобного. Да и не жалко их. Только такая игра требует все больше денег и они уходят туда как в прорву. Понятно, что их не будет хватать на то, во что дед не играется. А вот это отопление или боже упаси – канализация, оно ему надо?

Все это лапти прокручивают у себя в голове и знают все ответы на свои вопросы, а они – не радуют. Более того, они понимают, что пока дед не протянет ноги, другие игры его интересовать не будут и потому все то, что у них сейчас замерзает, горит, рушится под ракетами и бомбами, приезжает в гробах или просто пропадает в неизвестности, будет продолжаться. Потому и пессимизм нарастает. Не зря же их Высоцкий пел: "Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме…" Вот они пока выжили и потому – в нем и пребывают.