Песков заявил о готовности Путина провести встречу с Зеленским и назвал главную проблему

Российский президент Владимир Путин готов провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом "политическая взаимность" со стороны Киева по вопросу нормализации двусторонних отношений якобы отсутствует, а главной проблемой является вопрос Крыма.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире пропагандистского прокремлевского телеканала "Россия 1". По его словам, отношения между Украиной и Россией сейчас пребывают в "печальном состоянии".

Песков сказал, что такая ситуация самого Путина не устраивает и он считает, что ее нужно исправлять.

"Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться", – добавил пресс-секретарь.

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В то же время, Дмитрий Песков отбросил возможность обсуждения Зеленским и Путиным того, кому принадлежит временно оккупированный Россией украинский Крым.

"Как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", – сказал он.

Именно из-за невозможности согласовать повестку дня возможных переговоров, процесс подготовки встречи двух лидеров пока не продвигается, заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что стремление Украины в НАТО якобы является угрозой для Российской Федерации. Он объяснил это тем, что из-за сближения нашей страны с Альянсом военная инфраструктура НАТО "может приблизиться к российским границам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков говорил, что есть существенные проблемы с определением круга вопросов возможной встречи Зеленского и Путина. Он усомнился, что переговоры состоятся в этом году.