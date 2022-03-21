Песков – о вероятности встречи Зеленского и Путина: им нечего будет фиксировать, нет договоренностей

В Кремле отказываются от проведения встречи межу их лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о завершении войны. Сторона агрессора указывает на отсутствие договоренностей.

Более того, даже на время переговоров между представителями двух стран россияне не обещают прекращения огня. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, которого процитировали пропагандистские РИА Новости.

В частности, он отметил, что Путину и Зеленскому "пока что нечего фиксировать", следовательно, в Кремле не говорят о возможности проведения их личной встречи.

"Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран", – высказался Песков.

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Также спикер лидера страны-агрессора заявил, что с их стороны "прекращения огня на время переговоров РФ и Украины не будет".

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления главы Путина о "неонацистах" в украинском правительстве. Он отметил, что не воспринимает эти слова серьезно, однако обеспокоен амбициями российского лидера.

Гарант заявил, что готов к переговорам с главой РФ. Однако предупредил: если любые попытки переговоров провалятся, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".

Также он подчеркнул, что есть "компромиссы", на которые Украина не может пойти в переговорах с агрессором В частности, государство не может уступить свою территориальную целостность и суверенитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о сближении позиций по четырем из шести основных пунктов на переговорах между Украиной и РФ. В то же время подчеркнул, что некоторые нюансы должны обсуждать лично президенты. Анкара, как известно, предлагает себя как площадку для встречи Зеленского и Путина.

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