В Турции заявили, что наблюдают сближение позиций Украины и РФ на переговорах, но есть нюанс

На переговорах между Украиной и РФ наблюдается сближение позиций по четырем из шести основных пунктов. Однако некоторые критически важные моменты должны обсуждать лично президенты государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью для издания Hurriyet. Он выразил надежду, что стороны не отступят от нынешних заявлений и можно будет ожидать прекращения огня.

Чиновник отметил, что не исключает возможность встречи Зеленского и Путина на территории своего государства. "Мы были бы рады принять их в Турции. В конце концов, важно, чтобы они были вместе. Произойдет это в Турции или где-нибудь. Для нас главное, чтобы обе стороны встретились", – акцентирует Чавушоглу.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его приоритет в переговорах – это прекращение огня, обеспечение гарантий для Украины, суверенитет и восстановление территориальной целостности.

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