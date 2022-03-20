Зеленский объяснил, на какие компромиссы с Путиным не пойдет: поставлена точка в вопросе территориальной целостности

Существуют "компромиссы", на которые Украина не может пойти в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, государство не может поступиться своей территориальной целостностью и суверенитетом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала CNN. "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство", – сказал он.

Зеленский напомнил, что украинский народ не примет никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Так, украинцы встречают российских оккупантов не с "букетом цветов", а "храбро, с оружием в руках".

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Кроме того, отвечая на вопрос о признании оккупированных Крыма и Донбасса, Зеленский объяснил, что "нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский назвал "пугающей и опасной" ложь Путина о мифических "неонацистах" в Украине. Президент рассказал, что не воспринимает эти заявления всерьез, но обеспокоен амбициями главы страны-агрессора.

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