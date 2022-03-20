Зеленский назвал 'пугающими и опасными' слова Путина о 'неонацистах' в Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления главы РФ Владимира Путина о "неонацистах" в правительстве Украины. Он отметил, что не воспринимает эти слова всерьез, однако обеспокоен амбициями российского руководителя.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу CNN. Он считает, что кремлевский политик находится информационном пузыре, а его высказывания кажутся "очень пугающими и опасными".

"Я не боюсь ничего, кроме людей, но дело в том, что если он (Путин – Ред.) серьезно относится к этому заявлению, то он может быть способен на очень ужасные шаги, потому что это будет означать, что это для него не игра", – заявил президент.

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Зеленский также добавил, что если глава страны-агрессора действительно верит в "неонацистов", то украинскому народу остается только продолжать борьбу против оккупантов.

"Если он серьезно относится к этому, если он думает, что это его миссия – завоевать нашу территорию – и если он видит признаки неонацистов в нашей стране, то возникает много вопросов, что он еще способен сделать ради своих амбиций, ради своей миссии", – добавил он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. Однако он предупредил, что если любые попытки переговоров провалятся, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".

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