Зеленский: я готов к переговорам с Путиным, но если они закончатся неудачей, грядет Третья мировая война

Марина Погорилко
Политика
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Зеленский: я готов к переговорам с Путиным, но если они закончатся неудачей, грядет Третья мировая война
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Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако он предупредил, что если любые попытки переговоров провалятся, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в эксклюзивном интервью изданию CNN 20 марта. Зеленский высказал мнение, что войну, которая сейчас идет в Украине, другим путем остановить невозможно.

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну", – сказал Зеленский.

"Если есть хотя бы 1% шанса остановить эту войну, я думаю, что мы должны воспользоваться этим шансом. Мы должны это сделать. Я могу сказать вам о результате этих переговоров – в любом случае, мы ежедневно теряем людей, невинных людей на земле", – сказал он.

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Он продолжил: "Российские силы пришли, чтобы истребить нас, убить нас. И мы можем продемонстрировать достоинство нашего народа и нашей армии, что мы способны нанести мощный удар, мы способны нанести ответный удар. Но, к сожалению, наше достоинство не поможет сохранить жизни. Поэтому, я думаю, мы должны использовать любой формат, любой шанс для того, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность говорить с Путиным. Но если эти попытки провалятся, это будет означать, что это третья мировая война".

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Зеленский: я готов к переговорам с Путиным, но если они закончатся неудачей, грядет Третья мировая война
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